Инвестиционную привлекательность в бумагах ЛСР найти пока сложно - ПСБ

Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова.

"Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста себестоимости просела валовая маржа. На прибыль дополнительное давление оказал рост процентных расходов. Также ощутимо подросла долговая нагрузка девелопера".

В целом финансовое состояние компании, по мнению Кузнецовой, остается более-менее стабильным с учетом достаточного уровня рентабельности бизнеса и наличия прибыли. Однако аналитика настораживает растущий долг, который может стать важным фактором при рассмотрении дивидендных выплат.

На взгляд стратега банка, традиционные 78 руб. на акцию по итогам работы "ЛСР" в 2025 году, даже с учетом неважных финрезов, выплатить может, но все будет зависеть от оценки менеджментом дальнейших перспектив бизнеса - то есть шансы можно оценить, скорее, 50/50.

"С одной стороны, в случае положительного решения дивидендная доходность может составить почти 12%, что неплохо, но с учетом высокого давления на строительный сектор дивидендный гэп может закрываться очень долго, - прогнозирует эксперт банка. - С другой стороны, мы сейчас не видим существенных триггеров для переоценки акций "ЛСР" в текущее время. В результате пока сложно найти инвестиционную привлекательность в бумагах застройщика".

