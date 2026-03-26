Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2835-2885п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2835-2885 пунктов в четверг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее мнению, инвесторам сегодня стоит наблюдать за акциями российского ТЭК. Кроме того, можно обратить внимание на динамику акций дочерних компаний "Газпром энергохолдинга" - "ОГК-2", "ТГК-1" и "Мосэнерго". Бумаги могут расти в преддверии выхода отчетности "Газпрома" по МСФО, считает эксперт.

По прогнозу Мильчаковой, цена Brent во вторник в зависимости от геополитических новостей будет находиться в диапазоне $98-102 за баррель. Пара USD/RUB в течение дня может колебаться в рамках 80,5-82 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.