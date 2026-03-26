Индекс Мосбиржи может уйти выше 2850п - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может продолжить отскок на торгах в четверг с уходом индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов на фоне роста нефтяных котировок, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

Российский рынок акций в среду сумел подрасти на четверть процента на низких объемах (около 64 млрд руб.) при довольно слабой нефти, которая падала до $95 за баррель на заявлениях президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном, констатирует эксперт.

Однако потом нефть отскочила и утром четверга торгуется около $100 за баррель, поскольку Иран не принял предложения США. Блокада трафика углеводородов сохраняется.

Техническая картина улучшилась - нефть сняла сильную техническую перекупленность, желающие зафиксировать прибыль сделали это, и теперь она вновь может пойти вверх на появлении драйверов, указывает аналитик инвесткомпании.

"Последние дни индекс Мосбиржи довольно четко коррелирует с нефтью, поэтому можно ожидать продолжения отскока рынка акций и уход бенчмарка выше 2850 пунктов", - пишет Соколов.

