Мнения аналитиков
Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Что может стимулировать ЦБ активнее снижать ставку
Траектория ключевой ставки ЦБ РФ на 2026 год может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ,...
 
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
Механизм обмена информацией между ЦБ РФ и ФНС, который призван устранить пробелы в налоговом контроле за доходами граждан, как ожидается, заработает в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. О...
 
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи, это поможет гражданам выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами, пишут "Ведомости". Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных...
 
26 марта 2026 года 09:10

Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг

Рынок акций США в среду вырос на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Рынки акций Азии снижаются в четверг, Гонконг теряет около 2%, Южная Корея - 3%. Нефть дорожает утром четверга, Brent торгуется около $104,1 за баррель.

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне снижения цен на нефть и ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Сейчас много нервного напряжения, а настроения рынка и заголовки новостей сильно влияют на рыночные колебания", - отмечает трейдер Rosenblatt Securities Майкл Джеймс.

Однако любые признаки диалога между США и Ираном вселяют некоторую надежду в инвесторов после сигналов о том, что Вашингтон добивается прекращения огня и восстановления судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные США предложения, однако о диалоге речи нет.

"Есть оптимизм, что предложения и контрпредложения создают предпосылки для дальнейших переговоров", - полагает главный инвестиционный директор Cetera Investment Management Джин Голдман. Но пока не появится ясность относительно возможных сроков завершения войны, "волатильность останется высокой, учитывая влияние роста цен на нефть на инфляцию", добавил он.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2025 года упало на 20,2% и составило $190,7 млрд, по данным министерства торговли. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $239,1 млрд, а не $226,4 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до $211 млрд.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года).

Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%.

В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

Цена обращающихся на Nasdaq акций Arm подскочила на 16,4% по итогам торгов. Британская компания представила новый чип для центров обработки данных с искусственным интеллектом, который, как ожидается, может принести ей огромный доход.

Бумаги других чипмейкеров также существенно выросли: Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2%, Marvell Technology - на 6,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 7,3%.

Стоимость Destiny Tech100 Inc. взлетела на 16,3%. По сообщениям СМИ, SpaceX планирует представить проспект IPO уже на этой неделе. Акции SpaceX являются крупнейшим активом фонда Destiny Tech100.

На этой новости резко поднялись котировки акций и других космических компаний, включая Rocket Lab - на 10,3%, Intuitive Machines - на 14,7%, AST Spacemobile - на 10,4%.

Robinhood Markets (SPB: HOOD), оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках, объявил новую программу buyback на сумму $1,5 млрд. Стоимость компании увеличилась на 5%.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) договорилась о покупке разработчика противораковых препаратов Terns Pharmaceuticals за $6,7 млрд. Акции Merck подорожали на 2,6%, Terns Pharmaceuticals - на 5,7%.

Кроме того, котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысились на 2,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%.

В то же время вслед за снижением нефтяных котировок подешевели акции нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,3%.

Цена бумаг KB Home опустилась на 1,6%. Строительная компания в первом финквартале (декабрь-февраль) сократила чистую прибыль втрое и выручку - почти на четверть, а также ухудшила прогноз на текущий фингод.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 0,5%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,1%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 305,43 пункта (на 0,66%) и составил 46429,49 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 35,53 пункта (на 0,54%) - до 6591,9 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 167,93 пункта (на 0,77%) и завершил сессию на отметке 21929,83 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с Вашингтоном.

Иранские власти заявили, что не пойдут на перемирие на американских условиях, но предлагают собственный план из пяти пунктов, который оставит за ними контроль над Ормузским проливом, пишет Trading Economics. Проход через пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Тем временем ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по нескольким районам Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 1,9%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дешевеющие на 13,4%.

Рыночная стоимость Pop Mart International уменьшается на 9,5%, China Life Insurance - на 8,7%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 6%, Zijin Mining Group - на 5,2%.

Капитализация CNOOC повышается на 1,7%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, China Mengniu Dairy - на 2,8%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 1,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%.

Иностранные инвесторы на неделе до 21 марта сократили вложения в японские акции на 2,51 трлн иен ($15,74 млрд), сообщило в четверг местное министерство финансов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Toto (-6,2%).

Рыночная стоимость Ebara уменьшается на 4,4%, Daiichi Sankyo - на 4,2%, Ricoh - на 4%, Tokio Marine Holdings - на 3,8%.

Цена бумаг Kikkoman увеличивается на 5,4%, Socionext - на 4,9%, Furukawa Electric - на 4,6%, Mitsui O.S.K. Lines - на 4,2%, Inpex - на 5,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 3%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 1%, Hyundai Motor - на 2,3%, Samsung Electronics - на 4,6%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

ANZ сократил капитализацию на 0,7%.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,2%, Rio Tinto - на 0,7%.

Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск поднимается на $1,85 (1,81%), до 104,07 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,27 (2,2%), до $102,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,03 (2,2%), до $90,32 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг. Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, написало агентство Axios со ссылкой на источники.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные предложения, однако о переговорах речи нет. "Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит его слова канал Iran international.

Тем временем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности сказал телеканалу Press TV, что Тегеран дал отрицательный ответ на предложения США.

Американский президент Дональд Трамп впоследствии опроверг заявления иранской стороны. "Они ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку", - заявил он на фандрайзинг-мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне.

Между тем Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки.

Невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей сокращать добычу. На основных иракских месторождениях на юге она сократилась примерно впятеро с начала конфликта, написало Reuters со ссылкой на иракских официальных лиц. Эти месторождения сейчас производят около 800 тыс. баррелей в сутки, тогда как до начала конфликта добыча находилась на уровне 4,3 млн б/с, по данным отраслевых источников.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными из-за противоречивых новостей относительно динамики ситуации на Ближнем Востоке, а котировка Brent будет временами подниматься до $120 за баррель, полагают в Citi Research. Базовый сценарий Citi предполагает, что реальные переговоры о завершении военных действий начнутся через 4-6 недель.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее существенное увеличение - на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 марта 2026 года 14:20
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Циана на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд...    читать дальше
26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах ЛСР найти пока сложно - ПСБ
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста...    читать дальше
26 марта 2026 года 13:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ленты
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне позитивной оценки финансового отчета компании за 4К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. Совокупная выручка компании в 4К25 выросла на 21 г/г до 322 млрд руб. Валовая прибыль...    читать дальше
26 марта 2026 года 12:41
ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку и в апреле - "БКС МИ"
Банк России, вероятно, осуществит очередное снижение ключевой ставки в апреле текущего года, шаг в 0,5 процентного пункта (п.п.), скорее всего, сохранится, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. Инфляция за неделю с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16...    читать дальше
26 марта 2026 года 12:18
"Т-Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций Циана
"Т-Инвестиции" сохраняют положительную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Циан", сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Финансовые результаты эмитента за 4К и весь 2025 год совпали с нашими ожиданиями. Он продолжает показывать устойчивые темпы роста. Компании...    читать дальше
26 марта 2026 года 11:56
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций SFI
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акцийSFI (ПАО "ЭсЭфАй" с целевой ценой 860 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Холдинг SFI опубликовал результаты по...    читать дальше
26 марта 2026 года 11:37
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную "оценку акций ЛСР
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную "оценку акций "Группы ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Итоговые результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом оказались довольно близкими к нашим...    читать дальше
26 марта 2026 года 11:16
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций золотодобытчиков
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций золотодобытчиков, отмечается в комментарии аналитиков. "Рынок золота пытается нащупать поддержку в районе $4500/унц., - пишут эксперты. - Однако устойчивость этих уровней будет, по всей видимости, еще неоднократно тестироваться". На...    читать дальше
26 марта 2026 года 10:52
Динамика индекса RGBI может оказаться более выраженной при достижении отметки 122п - ПСБ
Динамика индекса RGBI может оказаться более выраженной при обновлении максимумов прошлого года (122 пункта), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. В моменте индекс RGBI остается без существенных изменений, констатирует эксперт....    читать дальше
26 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2835-2885п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2835-2885 пунктов в четверг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, инвесторам сегодня стоит наблюдать за акциями российского ТЭК. Кроме того, можно обратить внимание на динамику акций дочерних компаний...    читать дальше
26 марта 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи может уйти выше 2850п - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может продолжить отскок на торгах в четверг с уходом индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов на фоне роста нефтяных котировок, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. Российский рынок акций в среду сумел подрасти на четверть процента...    читать дальше
26 марта 2026 года 09:50
Поводов для выхода курса рубля за пределы диапазона 11,5-12 руб./юань пока нет - ПСБ
Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном...    читать дальше
26 марта 2026 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неоднозначных инфляционных данных, опубликованных накануне Росстатом, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
26 марта 2026 года 09:30
Индекс Мосбиржи постарается вернуться в середину диапазона 2800-2900п - ПСБ
декс Мосбиржи попытается продолжить постепенное восстановление на торгах в четверг с возвратом к середине диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает в комментарии, что на фоне нового импульса к росту на...    читать дальше
26 марта 2026 года 09:15
Акции ЛСР пока останутся под давлением - "Цифра брокер"
Котировки акций "Группы ЛСР" останутся под давлением до появления четких признаков восстановления покупательской активности, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: выручка выросла лишь на 5,4%, а чистая прибыль...    читать дальше
