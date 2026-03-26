Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг

Рынок акций США в среду вырос на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Рынки акций Азии снижаются в четверг, Гонконг теряет около 2%, Южная Корея - 3%. Нефть дорожает утром четверга, Brent торгуется около $104,1 за баррель.

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне снижения цен на нефть и ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Сейчас много нервного напряжения, а настроения рынка и заголовки новостей сильно влияют на рыночные колебания", - отмечает трейдер Rosenblatt Securities Майкл Джеймс.

Однако любые признаки диалога между США и Ираном вселяют некоторую надежду в инвесторов после сигналов о том, что Вашингтон добивается прекращения огня и восстановления судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные США предложения, однако о диалоге речи нет.

"Есть оптимизм, что предложения и контрпредложения создают предпосылки для дальнейших переговоров", - полагает главный инвестиционный директор Cetera Investment Management Джин Голдман. Но пока не появится ясность относительно возможных сроков завершения войны, "волатильность останется высокой, учитывая влияние роста цен на нефть на инфляцию", добавил он.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2025 года упало на 20,2% и составило $190,7 млрд, по данным министерства торговли. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $239,1 млрд, а не $226,4 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до $211 млрд.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года).

Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%.

В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

Цена обращающихся на Nasdaq акций Arm подскочила на 16,4% по итогам торгов. Британская компания представила новый чип для центров обработки данных с искусственным интеллектом, который, как ожидается, может принести ей огромный доход.

Бумаги других чипмейкеров также существенно выросли: Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2%, Marvell Technology - на 6,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 7,3%.

Стоимость Destiny Tech100 Inc. взлетела на 16,3%. По сообщениям СМИ, SpaceX планирует представить проспект IPO уже на этой неделе. Акции SpaceX являются крупнейшим активом фонда Destiny Tech100.

На этой новости резко поднялись котировки акций и других космических компаний, включая Rocket Lab - на 10,3%, Intuitive Machines - на 14,7%, AST Spacemobile - на 10,4%.

Robinhood Markets (SPB: HOOD), оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках, объявил новую программу buyback на сумму $1,5 млрд. Стоимость компании увеличилась на 5%.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) договорилась о покупке разработчика противораковых препаратов Terns Pharmaceuticals за $6,7 млрд. Акции Merck подорожали на 2,6%, Terns Pharmaceuticals - на 5,7%.

Кроме того, котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысились на 2,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%.

В то же время вслед за снижением нефтяных котировок подешевели акции нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,3%.

Цена бумаг KB Home опустилась на 1,6%. Строительная компания в первом финквартале (декабрь-февраль) сократила чистую прибыль втрое и выручку - почти на четверть, а также ухудшила прогноз на текущий фингод.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 0,5%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,1%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 305,43 пункта (на 0,66%) и составил 46429,49 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 35,53 пункта (на 0,54%) - до 6591,9 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 167,93 пункта (на 0,77%) и завершил сессию на отметке 21929,83 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с Вашингтоном.

Иранские власти заявили, что не пойдут на перемирие на американских условиях, но предлагают собственный план из пяти пунктов, который оставит за ними контроль над Ормузским проливом, пишет Trading Economics. Проход через пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Тем временем ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по нескольким районам Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 1,9%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дешевеющие на 13,4%.

Рыночная стоимость Pop Mart International уменьшается на 9,5%, China Life Insurance - на 8,7%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 6%, Zijin Mining Group - на 5,2%.

Капитализация CNOOC повышается на 1,7%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, China Mengniu Dairy - на 2,8%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 1,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%.

Иностранные инвесторы на неделе до 21 марта сократили вложения в японские акции на 2,51 трлн иен ($15,74 млрд), сообщило в четверг местное министерство финансов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Toto (-6,2%).

Рыночная стоимость Ebara уменьшается на 4,4%, Daiichi Sankyo - на 4,2%, Ricoh - на 4%, Tokio Marine Holdings - на 3,8%.

Цена бумаг Kikkoman увеличивается на 5,4%, Socionext - на 4,9%, Furukawa Electric - на 4,6%, Mitsui O.S.K. Lines - на 4,2%, Inpex - на 5,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 3%.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 1%, Hyundai Motor - на 2,3%, Samsung Electronics - на 4,6%.

Котировки бумаг Posco растут на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

ANZ сократил капитализацию на 0,7%.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,2%, Rio Tinto - на 0,7%.

Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск поднимается на $1,85 (1,81%), до 104,07 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,27 (2,2%), до $102,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,03 (2,2%), до $90,32 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг. Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, написало агентство Axios со ссылкой на источники.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные предложения, однако о переговорах речи нет. "Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит его слова канал Iran international.

Тем временем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности сказал телеканалу Press TV, что Тегеран дал отрицательный ответ на предложения США.

Американский президент Дональд Трамп впоследствии опроверг заявления иранской стороны. "Они ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку", - заявил он на фандрайзинг-мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне.

Между тем Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки.

Невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей сокращать добычу. На основных иракских месторождениях на юге она сократилась примерно впятеро с начала конфликта, написало Reuters со ссылкой на иракских официальных лиц. Эти месторождения сейчас производят около 800 тыс. баррелей в сутки, тогда как до начала конфликта добыча находилась на уровне 4,3 млн б/с, по данным отраслевых источников.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными из-за противоречивых новостей относительно динамики ситуации на Ближнем Востоке, а котировка Brent будет временами подниматься до $120 за баррель, полагают в Citi Research. Базовый сценарий Citi предполагает, что реальные переговоры о завершении военных действий начнутся через 4-6 недель.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее существенное увеличение - на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.