Индекс Мосбиржи постарается вернуться в середину диапазона 2800-2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается продолжить постепенное восстановление на торгах в четверг с возвратом к середине диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает в комментарии, что на фоне нового импульса к росту на рынке энергоносителей фокус инвесторов может вновь сместиться на бумаги нефтегазовых компаний.

Плюс к этому, указывает он, интересными остаются сильные бумаги из внутренних секторов, а также, несмотря на всплеск недельной инфляции, бенефициары дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

