Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
26 марта 2026 года 09:30
Индекс Мосбиржи постарается вернуться в середину диапазона 2800-2900п - ПСБ
Индекс Мосбиржи попытается продолжить постепенное восстановление на торгах в четверг с возвратом к середине диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает в комментарии, что на фоне нового импульса к росту на рынке энергоносителей фокус инвесторов может вновь сместиться на бумаги нефтегазовых компаний. Плюс к этому, указывает он, интересными остаются сильные бумаги из внутренних секторов, а также, несмотря на всплеск недельной инфляции, бенефициары дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
26 марта 2026 года 14:20
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд... читать дальше
.26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста... читать дальше
.26 марта 2026 года 13:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне позитивной оценки финансового отчета компании за 4К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. Совокупная выручка компании в 4К25 выросла на 21 г/г до 322 млрд руб. Валовая прибыль... читать дальше
.26 марта 2026 года 12:41
Банк России, вероятно, осуществит очередное снижение ключевой ставки в апреле текущего года, шаг в 0,5 процентного пункта (п.п.), скорее всего, сохранится, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. Инфляция за неделю с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16... читать дальше
.26 марта 2026 года 12:18
"Т-Инвестиции" сохраняют положительную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Циан", сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Финансовые результаты эмитента за 4К и весь 2025 год совпали с нашими ожиданиями. Он продолжает показывать устойчивые темпы роста. Компании... читать дальше
.26 марта 2026 года 11:56
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акцийSFI (ПАО "ЭсЭфАй" с целевой ценой 860 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Холдинг SFI опубликовал результаты по... читать дальше
.26 марта 2026 года 11:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную "оценку акций "Группы ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Итоговые результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом оказались довольно близкими к нашим... читать дальше
.26 марта 2026 года 11:16
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций золотодобытчиков, отмечается в комментарии аналитиков. "Рынок золота пытается нащупать поддержку в районе $4500/унц., - пишут эксперты. - Однако устойчивость этих уровней будет, по всей видимости, еще неоднократно тестироваться". На... читать дальше
.26 марта 2026 года 10:52
Динамика индекса RGBI может оказаться более выраженной при обновлении максимумов прошлого года (122 пункта), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. В моменте индекс RGBI остается без существенных изменений, констатирует эксперт.... читать дальше
.26 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2835-2885 пунктов в четверг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, инвесторам сегодня стоит наблюдать за акциями российского ТЭК. Кроме того, можно обратить внимание на динамику акций дочерних компаний... читать дальше
.26 марта 2026 года 10:12
Российский рынок акций может продолжить отскок на торгах в четверг с уходом индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов на фоне роста нефтяных котировок, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. Российский рынок акций в среду сумел подрасти на четверть процента... читать дальше
.26 марта 2026 года 09:50
Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном... читать дальше
.26 марта 2026 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 26 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неоднозначных инфляционных данных, опубликованных накануне Росстатом, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.26 марта 2026 года 09:15
Котировки акций "Группы ЛСР" останутся под давлением до появления четких признаков восстановления покупательской активности, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: выручка выросла лишь на 5,4%, а чистая прибыль... читать дальше
.26 марта 2026 года 09:10
Рынок акций США в среду вырос на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Рынки акций Азии снижаются в четверг, Гонконг теряет около 2%, Южная Корея - 3%. Нефть дорожает утром четверга, Brent торгуется около $104,1 за баррель. читать дальше
