Акции ЛСР пока останутся под давлением - "Цифра брокер"

Котировки акций "Группы ЛСР" останутся под давлением до появления четких признаков восстановления покупательской активности, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: выручка выросла лишь на 5,4%, а чистая прибыль снизилась в 2,7 раза, констатируют эксперты.

"Мы полагаем, что на результатах сказалось резкое охлаждение спроса из-за высоких ипотечных ставок и ужесточения условий льготных программ, - отмечают они. - По нашим оценкам, бумаги девелопера останутся под давлением до появления четких признаков восстановления покупательской активности. Считаем, что инвесторам стоит проявлять осторожность и не спешить с покупками акций девелоперов в целом".

