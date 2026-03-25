Рынок акций РФ в среду подрос выше 2840п по индексу МосБиржи на фоне смешанных внешних сигналов

Москва. 25 марта. Российский рынок акций в среду сохранил боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опускался ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, роста металлов и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2840,14 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1108,42 пункта (+0,4%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,5%), но подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составил 80,7192 руб. (-24,12 копейки).

Подорожали также "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам.

Трамп повторил, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал, и что поначалу он думал о нем как о "самом легком" для него решении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по украинскому урегулированию, поддерживает контакты с американцами по этой тематике.

Комментируя заявление Трампа о приближении России и Украины к договоренностям об урегулировании конфликта, Песков отметил, что "каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону, действительно, нахождения формы урегулирования", для России важны формулы учета ее интересов. "Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров", - сказал Песков.

Также Песков сообщил, что посреднические услуги РФ для возможных переговоров США и Ирана пока не востребованы. "Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было. Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет - сказать трудно", - сказал Песков в интервью "Первому каналу" в среду.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в среду, что текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто пока не готовил и не согласовывал с российской стороны. "Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос касательно сообщений американской стороны о достижении некого соглашения между РФ и Украиной.

Тем временем Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта в Персидском заливе, сообщил Press TV высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности. "Иран закончит войну тогда, когда решит сам и когда его условия будут удовлетворены", - приводит в среду его слова телеканал.

Белый дом ведет подготовку к возможным переговорам в Пакистане в эти выходные с целью обсудить пути выхода США из конфликта с Ираном, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, после резкого снижения в начале недели индекс МосБиржи находится в боковике, цены на нефть опустились в район $100 за баррель на фоне риторики по поводу прекращения огня на Ближнем Востоке.

Помимо нефтегазового сектора другие также выглядят все еще довольно слабо, несмотря на седьмое подряд снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, в мирных переговорах по Украине продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций РФ провел очередной день в боковике, индекс МосБиржи оставался в узком диапазоне под уровнем сопротивления 2850 пунктов.

Нефтегазовые "фишки" в основном показали неуверенную динамику на фоне снижения цен на сырье и сильного рубля. Исключением стали тяжеловесные бумаги "Газпрома", которые продолжили отыгрывать надежды на увеличение объемов экспорта газа при поддержке новостей, в частности о прекращении поставок иранского газа в Турцию и подготовке визита президента РФ в Китай. Также лучше рынка в среду смотрелись сталевары и представители энергетического сектора.

Сообщения с Ближнего Востока остаются крайне противоречивыми. Отсрочка ударов по энергоинфраструктуре Ирана "пригасила" стоимость нефти. Правда, уже в пятницу истечет срок, отведенный Тегерану для реакции на мирные предложения Вашингтона, а СМИ в то же время сообщают о переброске нескольких тысяч американских военных в регион. На этом фоне динамика мировых бирж остается сдержанной, констатирует эксперт.

Вечером в среду Росстат публикует недельный отчет по инфляции, показатели будут трактоваться уже в контексте апрельского заседания ЦБ. В четверг важных событий или публикации чувствительных статданных на внешнем треке не намечается. На российском рынке "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2025 год и проведет "День инвестора", ЦИАН (MOEX: CIAN) представит отчет по МСФО за прошлый год. Если ближневосточные новости снова не всколыхнут сырьевые цены или не поступит свежих вводных по украинским переговорам, индекс МосБиржи продолжит курсировать в нижней части диапазона 2800-2900 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду не показал значительных изменений, оставаясь в ожидании значимых драйверов движения.

Акции золотодобывающих компаний восстанавливаются вместе с ценами на золото, которые в среду вернулись выше $4500 за унцию. Котировки драгметалла после достижения в январе текущего года исторического пика $5626 перешли к нисходящей коррекции, которая ускорилась в марте на фоне начала конфликта на Ближнем Востоке. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива. Кроме того, рост мировых инфляционных рисков после скачка цен на энергоресурсы заставил ключевые центробанки мира ужесточить свою риторику. Участники, в частности, стали закладывать в цены сценарий сохранения процентных ставок ФРС в этом году без изменений или даже их повышения - негативный для золота фактор, который снижает привлекательность металла по сравнению с инструментами, дающими фиксированную доходность, считает аналитик.

В "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%) 25 марта начали реализацию преимущественного права акционеров по приобретению бумаг в рамках допэмиссии. Предельный объем допэмиссии составляет 1,5 млрд обыкновенных акций. Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%) также находились под нисходящим давлением на фоне рисков ослабления господдержки отрасли в ближайшие месяцы. "Мечел" в четверг, 26 марта, готовится опубликовать финансовые результаты за 2025 год по МСФО, напомнила Кожухова.

На нефтяном рынке продолжается фиксация прибыли на фоне надежд на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после сообщений о разработке США плана из 15 пунктов по прекращению огня. На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки на надеждах урегулирования ближневосточного конфликта и дальнейшего снижения цен на энергоносители. Ситуация, однако, остается неопределенной, а основные "медвежьи" тренды в акциях не теряют актуальности. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вышли в "плюс", получая поддержку от спроса на бумаги отдельных эмитентов и роста цен на металлы. Рублевый сегмент российского рынка остается в диапазоне 2800-2900 пунктов, от пробоя нижней границы которого на данный момент воздерживается, индекс МосБиржи пытается возобновить движение в район 2900 пунктов, отмечает Кожухова.

По слова аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, дешевеющая нефть не дает рынку акций РФ вырасти, индекс МосБиржи находится ниже отметки 2850 пунктов, и теперь главной задачей выступает удержание уровня 2800 пунктов.

Пока трудно судить, насколько новости о переговорах США и Ирана соответствуют действительности и как быстро удастся достигнуть мира. Однако в любом случае вряд в ближайшее время нефть упадет ниже $80 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, внимание отечественных инвесторов остается сфокусированным на ситуации на рынке нефти через призму обстановки на Ближнем Востоке, где наметилась определенная деэскалация напряженности. При этом определенную поддержку российским акциям оказывают ожидания продолжения смягчения монетарной политики в стране после заявления Минфина о планах отложить до следующего года изменение цены отсечения в бюджетном правиле, что должно ослабить давление на рубль, и заявлений главы Банка России о том, что влияние повышение ставки НДС на инфляцию оказалось меньше ожиданий регулятора.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пока движется вниз от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Далее возможно сползание к поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-1,2%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,6-0,7%) на фоне сообщений СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном для завершения конфликта.

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз после роста во вторник, трейдеры реагируют продажами на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $101,81 за баррель (-2,5% и +4,6% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $90,41 за баррель (-2,1% и +4,8% накануне).

Ранее в ходе сессии нефтяные котировки обновили минимумы за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, пишет Axios со ссылкой на источники. По словам источников, США планируют организовать переговоры в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на предложение.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки. Потери за 25 дней военных действий, таким образом, могли составить до 500 млн баррелей, что соответствует пяти дням общемирового спроса на нефть.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,4% и +11,3% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+4,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,2%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,4%).

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй") (+0,7%) по РСБУ по итогам 2025 года выросла в 2,7 раза и составила 60,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка SFI составила 65,3 млрд рублей против 32,2 млрд рублей годом ранее. "По итогам 2025 года ПАО "ЭсЭфАй" продемонстрировало кратный рост финансовых результатов, обусловленный в первую очередь продажей в конце отчетного периода крупнейшего актива - 87,5% акций "Европлана"" (MOEX: LEAS), - отмечается в релизе холдинга.

Снизились в среду акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10,1% и -10% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10% и -4,5% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-8% и -10% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,4%).

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,4%) по итогам 2025 года сократило чистую прибыль по МСФО на 62,3% по сравнению с показателем предыдущего года - до 10,788 млрд рублей, следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 53,66 млрд рублей (из них 9,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,7 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,17 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").