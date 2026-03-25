"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в привилегированных акциях Транснефти"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Транснефти", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики ожидают роста котировок бумаг "Транснефти" до 1600 рублей на горизонте трех месяцев (+12% с текущих уровней).

По оценкам экспертов, катализаторами для акций станут отчетность компании за 2025 год и рекомендация совета директоров по дивидендам, увеличение объемов транспортировки нефти, а также дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

"Наша текущая оценка мультипликатора P/E на 2026 год составляет 3,2х, что значительно ниже исторического 5,2х. "Транснефть" сейчас также одна из немногих бумаг в нефтегазовом секторе с "позитивным" взглядом на горизонте года по своим фундаментальным характеристикам, прогнозная стоимость составляет 1800 рублей за штуку на 12 месяцев", - пишут они.

