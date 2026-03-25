"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой.

Эмитент за последние шесть месяцев принес доходность в размере 24%, при этом инструмент все еще весьма далек от исторических максимумов и сохраняет потенциал роста в среднесрочной перспективе, отмечает эксперт.

К рискам вложений, по мнению Саидовой, можно отнести потенциальную волатильность ETF, связанную с массой компаний небольшой величины в составе фонда, а также риски относительно малопредсказуемой политики Дональда Трампа.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

