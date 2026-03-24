Рынок акций РФ во вторник подрос на нефтегазовых бумагах вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2840п

Москва. 24 марта. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам за счет роста бумаг нефтегазового сектора на фоне подорожавшей в рамках коррекции нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся к $104 за баррель) в ожидании новостей вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2840 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2837,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1104,24 пункта (+1,3%). Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), но просели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,8%), бумаги "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составил 80,9604 руб. (-91,59 копейки).

Подорожали также акции "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

"ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+0,6%) в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая процентная маржа выросла до 4,3% при рентабельности капитала 23,7%.

Подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне на заседании круглого стола в Мемфисе, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США, это случилось благодаря действиям американских военных.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник портал Axios.

Также в понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней, а если диалог не принесет результатов, то США продолжат наносить удары по Ирану.

Вместе с тем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. "Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X. Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров" и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.

В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США о переговорах для конца войны. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.

В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. В пятницу, в день, который американский президент Дональд Трамп установил в качестве крайнего срока для открытия Ираном Ормузского пролива, корабли должны войти в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), отметили источники.

По их словам, отряду потребуется еще несколько дней, чтобы дойти до Ормузского пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.

Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источник в Иране, что Тегеран получил от США через посредников ряд предложений, направленных на завершение конфликта, но о полноформатных переговорах пока говорить не приходится. По словам собеседника телеканала, "рассматриваемые предложения направлены не просто на достижение прекращения огня, а на конкретное соглашение о прекращении конфликта между США и Ираном".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, большую часть дня индекс МосБиржи провел в боковике после снижения накануне на новостях о возможных переговорах США с Ираном. Индекс МосБиржи подрос к 2840 пунктам на невысоких оборотах, при этом в лидерах по объемам по-прежнему выступили акции компаний нефтегазового сектора.

Нефть пока держится около $100 за баррель, на этом фоне российский рынок не восстанавливается до прежних значений из-за неопределенности на внешнем контуре (в частности, возможное повышение инфляционного давления в мировой экономике), признаков замедления российской экономики и все еще высокой ставки ЦБ. Кроме того, в мирных переговорах по украинскому урегулированию продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи пока стабилизировался в нижней части диапазона 2800-2900 пунктов над областью ключевой поддержки. На динамике рынка на этой неделе сказался откат цен на нефть от уровней выше $110 за баррель и укрепление рубля. В то же время лучше рынка выглядят тяжеловесные акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа", поскольку ближневосточные события могут повысить спрос на российское сырье.

Сигналы об "энергетическом перемирии" США с Ираном понизили глобальные инфляционные риски и повлекли рост фондовых площадок. Однако подъем рынков неустойчив, поскольку заявления сторон конфликта на Ближнем Востоке остаются противоречивыми. В Европе биржевики расстроены слабыми предварительными данными по экономической активности за март.

В середине недели Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а также данные о промышленном производстве в январе-феврале и потребительских ожиданиях в I квартале. Также в среду МФК "Займер" (MOEX: ZAYM) раскроет годовой отчет по МСФО, "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) - по РСБУ, акции "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) очистятся от дивидендов. Без новых ярких вводных в части геополитики индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2800-2900 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник не показал значительных изменений, ожидая новых значимых драйверов движения. Рубль к юаню на Мосбирже продолжил укрепление на фоне сообщений СМИ о вероятной отсрочке изменения бюджетного правила Минфина до 2027 года в связи с высокими ценами на энергоносители.

Акции "Озона" (+1,8%, до 4437,5 рубля) во вторник скорректировались вверх после достижения накануне минимума с начала января 4322 руб. В конце февраля в "Озоне" заявляли, что рассматривают возможность выплаты дивидендов за 2026 год двумя траншами на общую сумму около 30 млрд руб. Более конкретную позицию по схеме выплат планируется сформировать по итогам I квартала 2026 года.

Нефть Brent продолжает консолидироваться чуть выше психологически важной отметки $100 за баррель, мировые фондовые площадки также находятся в режиме ожидания сигналов с Ближнего Востока. Пока неясно, будут ли США и Иран в ближайшее время проводить переговоры, а также атаковать энергетические объекты в регионе, от чего будет зависеть дальнейшая динамика котировок. Индексы МосБиржи и РТС продолжают реагировать на динамику рубля и цен на сырьевых рынках. Ситуация в мире и глобальной экономике остается неопределенной, что держит покупателей в напряжении, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие сессии индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов. Инвесторы будут следить за статистикой по банковскому сектору и недельными данными по инфляции. Если котировки нефти стабилизируются выше $100 за баррель, рынок может попытаться отыграть часть потерь, однако аппетит к риску будет ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, считают эксперты.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ остается заложником новостей вокруг возможной сделки США с Ираном, поскольку для него ключевой риск сейчас связан не с самим фактом деэскалации, а с ее влиянием на нефть. После заявлений Трампа о "продуктивных" контактах с Тегераном котировки нефти уже показали резкую коррекцию вниз, хотя затем часть снижения была отыграна после опровержений со стороны Ирана - именно поэтому инвесторы в российских акциях пока занимают выжидательную позицию.

В случае реального продвижения к соглашению рынок может вновь начать закладывать более устойчивое снижение нефтяных цен. Индекс МосБиржи на дневном графике закрепился в диапазоне 2800-2850 пунктов, ожидая развязки в Персидском заливе. Технически картина выглядит как разворот вниз с возвращением в боковик 2700-2800 пунктов, где рынок находился очень длительное время. Поэтому любой новостной импульс вниз будет очень сильно давить на котировки акций, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,6%), нет единого вектора в США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 19:00 МСК просели на 0,1-0,4%, но подрос на 0,1% Dow).

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении - это минимальные темпы подъема с марта 2022 года. В январе этого года инфляция составляла 1,5%. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 1,6% с 2% в январе. Это самое слабое повышение также с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали в среднем увеличение на 1,7%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в Южной Корее в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщил Банк Кореи. Это максимальные темпы подъема с июля 2024 года. Относительно января цены выросли на 0,6%.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены выросли из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $103,99 за баррель (+4,1% и -10,9% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $92,34 за баррель (+4,8% и -10,3% днем ранее).

Накануне обе марки упали после решения Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

"Реальность на земле не поменялась, - отметил аналитик Tradu.com Никос Цабурас. - Ормузский пролив по сути остается закрытым, и перебои поставок продолжаются, сокращая предложение на рынке".

Если проход судов через пролив останется заблокированным до конца апреля, цена Brent может достичь $150 за баррель, полагают аналитики Macquarie. Исторический рекорд стоимости этого сорта нефти был зафиксирован в 2008 году на уровне $147 за баррель.

Тем временем Иран прекратил поставки газа в Турцию после израильского удара по месторождению "Южный Парс", написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это месторождение является одним из ключевых источников поставок энергоресурсов для Турции. Согласно последним доступным официальным годовым данным, на поставки из Ирана в 2024 году приходилось порядка 13% совокупного газового импорта Турции.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,2%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,9%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,8%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+2,5%).

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+2,3%) в прошлом году получило чистую прибыль по МСФО в размере 10,7 млрд руб. после прибыли в 4,5 млрд руб. в 2024 году, сообщается в отчетности компании. Показатель EBITDA в 2025 году составил почти 17,8 млрд руб. после 13,5 млрд руб. годом ранее, отмечается в пресс-релизе.

Снизились акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10,1% и -10% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10% и -10% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,8%), "АПРИ" (MOEX: APRI) (-7,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-7,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,6% и -10,2% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,27 млрд рублей (из них 15,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,31 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,11 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").