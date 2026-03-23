Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2830п по индексу МосБиржи из-за падения нефти и укрепления рубля

Москва. 23 марта. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью на заявлениях президента США Дональда Трампа о продуктивных контактах США с Ираном по поводу прекращения конфликта (фьючерс на Brent вечером торгуется в районе $102 за баррель, в течение дня цена падала к $92 за баррель с уровня $113). Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов на фоне укрепления рубля, в течение дня индикатор падал в область поддержки 2800 пунктов.

По итогам основных торгов (на 19:00 МСК) индекс МосБиржи составил 2833,43 пункта (-1,1%, минимум дня - 2804,51 пункта - минимум с 4 марта), индекс РТС вырос до 1090,17 пункта (+1,5%); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-6%), "Ленты" (MOEX: LENT) (-4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 марта, составил 81,8763 руб. (-2,12 рубля).

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,2%), "Озона" (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

"Я дал приказ военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник.

Трамп заявил, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о завершении конфликта, и контакты продолжатся на этой неделе.

Тем временем агентство "Тасним" со ссылкой на информированный источник сообщило в понедельник, что власти Ирана пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом. "Никаких переговоров не было и нет. И в условиях подобной психологической войны обстановка в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию, а спокойствие не вернется на энергетические рынки", - отмечает агентство. Собеседник агентства добавил, что Тегеран готов продолжать отвечать на атаки и защищать свою территорию.

В ответ Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. В интервью Fox Business глава Белого дома сказал, что это может произойти "за пять дней или еще быстрее".

Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут. Он добавил, что последние на данный момент контакты США с Ираном состоялись в воскресенье вечером.

Чуть позднее Трамп заявил журналистам, что если за пять дней переговоры Вашингтона и Тегерана не принесут результатов, то США продолжат атаковать Иран. "Мы проводим пятидневные переговоры, посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил", - сказал Трамп в понедельник.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, заявление Трампа об ограничении на 5 дней любых ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном, спровоцировало резкое снижение цен на нефть марки Brent, падение акций нефтегазовых компаний и откат индекса МосБиржи.

Во вторник последний день можно будет купить на Мосбирже акции "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) под дивиденды, а в пятницу, 27 марта, состоится годовое собрание акционеров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), где будет утверждаться вопрос дивидендов за 2025 год. Также на этой неделе в среду в фокусе внимания будет статистика по банковскому сектору, промышленному производству и недельной инфляции в РФ, напомнил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов также отмечает, что заявления Трампа о "продуктивных контактах" с Ираном и заморозке на пять дней планов по нанесению ударов по энергоинфраструктуре Исламской республики всколыхнули рынки. Цены на нефть в итоге откатились ниже $100 за баррель, впечатляющие "ценовые зигзаги" также наблюдались в драгметаллах и металлах платиновой группы.

Индекс МосБиржи, имеющий в своем составе добрую половину акций экспортеров, пережил не лучший день не только из-за волатильности сырьевых цен, но и из-за укрепления рубля. Ситуация с юаневой ликвидностью, судя по динамике краткосрочных процентных ставок по кредитам в китайской валюте, улучшилась. Локальный дисбаланс на валютном рынке, вероятно, помогло сгладить приближение налогового периода.

Китайские индексы, не заставшие дневных геополитических вестей, пережили сильное снижение на 3-4%. Во вторник есть хороший шанс на отскок, если мирные инициативы Белого дома подтвердятся. В целом инвесторы не торопятся с далеко идущими выводами, допуская, что сигнал Трампа может быть искусной словесной интервенцией, призванной погасить уровень нефтяных цен. Тем более что в МИД Ирана опровергли факт переговоров, отметил эксперт.

Во вторник на глобальном треке Ближний Восток и цены на нефть останутся в центре внимания. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг за март. На российском рынке "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) отчитается по МСФО за январь-февраль. Для индекса МосБиржи актуальным остается диапазон колебаний в рамках 2800-2900 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основной сессии вновь не показывал единой динамики индексов, реагируя на валютный фактор.

"Акрон" (MOEX: AKRN) в понедельник сообщил о получении чистой прибыли по МСФО за 2025 год в размере 39,776 млрд руб. против 30,52 млрд руб. годом ранее. "Акрон" стал одним из бенефициаров кризиса на Ближнем Востоке благодаря росту цен на удобрения и повышению спроса на российскую химическую продукцию. Акции "Газпрома" в понедельник чувствовали себя лучше рынка на фоне сообщений об интересе США к инвестициям в "Северные потоки", а также сложной ситуации на мировом рынке газа. По бумагам "Газпрома", однако, сохраняется дивидендная неопределенность, а высокая налоговая нагрузка и необходимость масштабных инвестиций в проекты в Азии, в частности, "Силу Сибири 2", могут ограничивать краткосрочную и среднесрочную привлекательность акций. Кроме того, основным бенефициаром повышенного спроса на российский более мобильный в транспортировке СПГ является "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). "Бычий" сценарий роста акций "Газпрома", вероятно, реализуется при оптимизме на российском фондовом рынке в целом, в то время как ужесточение позиции Европы в отношении газа из РФ может ограничивать краткосрочный позитивный эффект более высоких цен на газ в регионе для "Газпрома", считает аналитик.

Акции нефтяных компаний вышли в минус вместе с ценами на нефть после заявлений Трампа о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 5 дней и проведении переговоров между странами. Акции металлургических компаний находились под давлением вместе с ценами на металлы, которые, однако, отступили от минимумов дня. Цены на золото, в частности, после движения к $4100 за унцию вернулись к $4400.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались уверенные покупки, которые, однако, проходили в рамках основных нисходящих трендов. Волатильность на биржах остается высокой, а ситуация на Ближнем Востоке - неопределенной. Индекс МосБиржи устоял выше 2800 пунктов, а долларовый РТС удержал отметку 1050 пунктов. В целом российский рынок в случае более низких цен на энергоносители, а также паузы в мирных переговорах по Украине может показать краткосрочную слабость, не имея значимого фактора поддержки, в том числе в виде надежд на активное смягчение позиции ЦБ РФ, считает Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, рынки пока сдержанно оценивают перспективы скорого мирного урегулирования конфликта США и Ирана. Для индекса МосБиржи негативное влияние сырьевой волатильности усугубилось укреплением рубля - фактором, традиционно снижающим привлекательность акций экспортеров, которые составляют львиную долю индекса. Ситуация с ликвидностью в китайском юане улучшилась. Поддержку валютному курсу могло оказать приближение налогового периода.

Эффект высоких цен на нефть на курс рубля проявляется с временным лагом в 4-6 недель. То есть текущие уровни в значительной мере отражают условия начала года, включая существенный дисконт на российскую нефть. Минфин РФ не спешит корректировать бюджетное правило - власти, вероятно, продолжают наблюдать за развитием ближневосточной ситуации и динамикой цен на энергоресурсы. Сильное ослабление рубля могло бы усложнить борьбу с инфляцией и замедлить процесс снижения ключевой ставки, полагает эксперт.

В ближайшее время основное внимание инвесторов останется на Ближнем Востоке и нефтяном рынке. Для индекса МосБиржи ключевым ориентиром на ближайшее время остается диапазон 2800-2900 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 6,5%, китайский Shanghai Composite - на 3,6%, гонконгский Hang Seng потерял 3,5%), однако растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,9-1,9%) и США (индексы к 19:00 МСК прибавили 1,2-1,6% во главе с Dow).

На нефтяном рынке в понедельник цены снизились на заявлениях Трампа о решении отложить удары по иранским электростанциям на пять дней.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $102,19 за баррель (-8,9% и +3,3% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $90,29 за баррель (-8,1% и +2,8% в пятницу).

Ранее Трамп говорил, что США ударят по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

Позднее глава Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон проводит пятидневные переговоры с Тегераном. "Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос, - отметил Трамп, добавив, что любые договоренности должны подразумевать, что у Ирана не будет ядерного оружия. - В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил".

Деэскалация на Ближнем Востоке может привести к восстановлению добычи нефти в этом регионе, однако многое будет зависеть от того, насколько скоро судовладельцы будут готовы возобновить хождение через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Остановка боевых действий, вероятно, смягчит инфляционное воздействие конфликта, хотя для возобновления поставок энергоносителей может потребоваться некоторое время.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что иранская сторона опровергла заявления о ее контактах с администрацией президента США. По словам собеседника телеканала, Трамп принял решение "отступить" после того, как его предупредили, что в случае ударов по иранским электростанциям целями Тегерана станут, в том числе, электростанции на Ближнем Востоке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-13,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-13,4% и -5,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10,4% и -10,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10,1% и -10,1% "префы"), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-9,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-6,7%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-6,3%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,5%) в 2025 году снизило чистую прибыль по МСФО почти в два раза по сравнению с предшествующим годом - до 3,26 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6% и +13,5% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+5,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+4,5%).

EBITDA "Акрона" (+0,4%) по МСФО за 2025 год выросла на 51% и достигла 91,7 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Консолидированная выручка увеличилась на 20%, до 237,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 132,3 млрд рублей (из них 23,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 21,42 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 11,82 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").