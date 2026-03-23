Акции ЛУКОЙЛа интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" в настоящее время представляют интерес для покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2025 год, а также объявил рекомендацию совета директоров по финальным дивидендам за прошлый год.

Динамика выручки и операционной прибыли от продолжающейся деятельности "ЛУКОЙЛ" оказалась в рамках ожиданий экспертов и обусловлена снижением рублевых цен на нефть в 2025 году.

Компания получила убыток от списания инвестиций в зарубежные активы, однако реализация данных активов в будущем может привести к их положительной переоценке при закрытии сделки, отмечают они в комментарии.

Рекомендованный размер финальных дивидендов оказался немного выше ожиданий аналитиков "Газпромбанк Инвестиций", при этом дивидендная доходность за 2025 год, по их оценкам, является одной из самых высоких в секторе.

Компания сохраняет финансовую устойчивость благодаря наличию чистой денежной позиции (226 млрд рублей на конец 2025 года), при этом эксперты сервиса ожидают, что текущая рыночная конъюнктура будет способствовать улучшению результатов компании в первом полугодии 2026 года и считают акции "ЛУКОЙЛа" интересными для покупки.

