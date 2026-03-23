23 марта 2026 года 17:13
Акции ЛУКОЙЛа интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" в настоящее время представляют интерес для покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2025 год, а также объявил рекомендацию совета директоров по финальным дивидендам за прошлый год. Динамика выручки и операционной прибыли от продолжающейся деятельности "ЛУКОЙЛ" оказалась в рамках ожиданий экспертов и обусловлена снижением рублевых цен на нефть в 2025 году. Компания получила убыток от списания инвестиций в зарубежные активы, однако реализация данных активов в будущем может привести к их положительной переоценке при закрытии сделки, отмечают они в комментарии. Рекомендованный размер финальных дивидендов оказался немного выше ожиданий аналитиков "Газпромбанк Инвестиций", при этом дивидендная доходность за 2025 год, по их оценкам, является одной из самых высоких в секторе. Компания сохраняет финансовую устойчивость благодаря наличию чистой денежной позиции (226 млрд рублей на конец 2025 года), при этом эксперты сервиса ожидают, что текущая рыночная конъюнктура будет способствовать улучшению результатов компании в первом полугодии 2026 года и считают акции "ЛУКОЙЛа" интересными для покупки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
24 марта 2026 года 13:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" на 5%, c 2000 руб. до 1900 руб. за штуку, сохранив прогноз на уровне "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы понижаем нашу целевую цену по акциям "Диасофта" после дивидендной отсечки 23 марта, -... читать дальше
.24 марта 2026 года 12:35
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Эмитент опубликовал финансовые результаты за январь-февраль 2026 года по МСФО. Чистая прибыль группы выросла почти... читать дальше
.24 марта 2026 года 12:13
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Результаты эмитента за 4К25 по EBITDA превысили наши ожидания, тогда как чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. Компания также продемонстрировала сильный... читать дальше
.24 марта 2026 года 11:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Группа "ИКС 5" в пятницу представила позитивные финансовые результаты за 4К2025: рентабельность EBITDA по... читать дальше
.24 марта 2026 года 11:28
Котировки акций "Акрона" обладают потенциалом роста от текущих уровней, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Цена бумаг эмитента находится на максимальных с 2023 года уровнях. Это неудивительно, так как из-за блокировки Ормузского пролива возник дефицит азотных удобрений,... читать дальше
.24 марта 2026 года 11:07
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную цену акций "Т-Технологий" на 2%, до 4900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 54% и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Эксперты... читать дальше
.24 марта 2026 года 10:48
Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник продолжил укрепляться, - отмечают они в обзоре. - Такая динамика наблюдалась в рамках заложенного еще в четверг тренда, но стоит отметить и сообщения СМИ о... читать дальше
.24 марта 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2800-2900 пунктов во вторник при попытках цены нефти подрасти, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича. В понедельник индекс Мосбиржи перешел к снижению, потеряв 1,5% и отступив в нижнюю... читать дальше
.24 марта 2026 года 10:30
Рубль утром заметно укрепляется в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 24 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль растет в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. читать дальше
.24 марта 2026 года 10:12
Курс пары юань/рубль, возможно, будет пробивать сверху вниз отметку 11,75 руб. за юань на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Считаем при этом, что валютные трейдеры слишком слабо отреагировали на позитивную для рубля новость,... читать дальше
.24 марта 2026 года 09:52
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 24 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.24 марта 2026 года 09:51
Рубль на торгах во вторник может продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, что приведет к закреплению курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Несмотря на паузу в... читать дальше
.24 марта 2026 года 09:34
ции "РусГидро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил финансовую отчетность за 2025 год по МСФО. Эксперты отмечают рост бизнеса компании и улучшение маржинальности. Из негативных факторов аналитики... читать дальше
.24 марта 2026 года 09:11
Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях Трампа о переговорах с Ираном. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Нефть восстанавливается во вторник утром, Brent торгуется у $103,8 за баррель. читать дальше
.24 марта 2026 года 09:10
декс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов в ближайшие торговые сессии, прогнозирую аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровень в 2800 пунктов выступает ключевой поддержкой, которую рынок в понедельник успешно протестировал, отмечают эксперты в... читать дальше
