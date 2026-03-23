SberCIB сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 12% на конец 2026г

SberCIB Investment Research сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 12% годовых на конец текущего года, говорится в комментарии аналитиков.

Риторика ЦБ в целом говорит о высокой вероятности повторного снижения ставки на 50 базисных пунктов уже на апрельском заседании, отмечают эксперты.

Сильнее всего выиграть от смягчения денежно-кредитной политики могут долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном с погашением через 9-14 лет, обращают внимание в SberCIB.

