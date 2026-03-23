"БКС МИ" подтверждает негативную оценку перспектив акций ММК

"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку перспектив акций "ММК" и сохраняет прогнозную цену на уровне 30 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

По словам генерального директора "ММК" Павла Шиляева, на данный момент мощности предприятия загружены на 60%. При этом при загрузке на 70-80% в прошлом году компания отработала с минимальной рентабельностью и чистым убытком, напоминают эксперты.

На фоне кризисной ситуации "ММК" сокращает управленческий персонал на 10%. Также компания вывела из работы часть агрегатов ММК-Метиз, а ранее была законсервирована шахта "Чертинская-Коксовая", входящая в ММК-Уголь. В режиме сокращенного рабочего времени работает Лысьвенский металлургический завод.

"Компания сократила объем работ по ремонту оборудования и приостанавливает инвестиционные программы за исключением тех, которые необходимы для поддержания текущей деятельности, - отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Данные тенденции отражают уровень кризиса в металлургии. При этом компании необходимо предпринимать антикризисные меры для поддержания работы предприятия. Генеральный директор "ММК" не ожидает оживления спроса на сталь в 2026 году, что совпадает с нашими прогнозами".

