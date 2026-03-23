Базовый сценарий для заседания ЦБ РФ в апреле - снижение ставки еще на 50 б.п. - Альфа-банк

Базовый сценарий для заседания ЦБ РФ 24 апреля - снижение ключевой ставки еще на 50 б.п., говорится в обзоре Альфа-банка.

"Факторы неопределенности сдерживают смягчение ДКП, - отмечают экономисты Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - В первую очередь, речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, которая может привести к росту проинфляционных рисков в мире; во-вторых, неопределенность, связанная с бюджетным правилом, также воздействует на решения регулятора. Учитывая, что опция снижения ставки на 100 б.п. все же упоминалась как вариант решения по ставке, мы полагаем, что базовым сценарием на заседании 24 апреля остается снижение ставки на 50 б.п.".

При этом эксперты полагают, что к следующему заседанию уже будут известны новая конфигурация бюджета на текущий год и новая конструкция бюджетного правила.

"Иными словами, движение инфляции по траектории умеренного замедления (мы ожидаем инфляцию на уровне 5,8% г/г по итогам апреля) и охлаждение экономической активности (мы ожидаем снижения ВВП на 0,3% г/г в 1К26) создадут задел на случай, если изменения бюджетной политики текущего года будут носить проинфляционный характер", - отмечают Орлова и Кобяк.

При этом ситуация на Ближнем Востоке, по прогнозам экономистов Альфа-банка, будет оставаться источником проинфляционных рисков, которые будут сдерживать более быстрое движение ключевой ставки вниз.

