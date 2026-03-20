Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ, неделю закрыл в минусе

Москва. 20 марта. Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне возросшей волатильности на товарно-сырьевых рынках (к вечеру подешевели металлы, нефть Brent превысила $109 за баррель) и нейтральной реакции инвесторов на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2865 пунктов после локального роста к 2890 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2864,89 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления официального курса рубля подрос до 1074,43 пункта (+0,9%). Лидерами снижения выступили акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), подорожали бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составил 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-4,7% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 3,77 рубля.

Подешевели также в пятницу акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%, до 5775 рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 года в размере 278 руб. на акцию, сообщила НК на ленте раскрытия (консенсус аналитиков составлял 264 руб. на бумагу).

Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году составил 1,06 трлн рублей, говорится в отчете компании. Годом ранее НК отчиталась о прибыли в 851,5 млрд руб.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,7%, до 338,12 рубля; -0,9% "префы", до 56,8 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Также набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 9 млн обыкновенных акций по цене 340 рублей за бумагу. Таким образом, на buyback банк может направить 3 млрд рублей. Дата начала выкупа - 10 апреля, дата окончания действия программы - 22 мая 2026 года. Банк регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год", - заявил ЦБ.

ЦБ вновь дал мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), подтвердил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и по-прежнему ожидает устойчивую инфляцию в РФ вблизи 4% во II полугодии 2026 года.

Также ЦБ добавил в сигнал о дальнейшей ДКП зависимость будущих решений от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По оценке регулятора, проинфляционные риски преобладают, в основном они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире, а отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.

Минэкономразвития РФ считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ключевой ставки, особенно с учетом снижения в ряде отраслей, смягчение ДКП является необходимым для перехода на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии министерства к решению ЦБ. "С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - заявили в Минэкономразвития.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, но надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшей перспективе. Он отметил, что пока нет ясности о возможном месте проведения переговоров в трехстороннем формате.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в пятницу, как и всю неделю, топтался ниже отметки 2900 пунктов. Основной покупательский интерес по-прежнему сосредоточен в тяжеловесных бумагах экспортеров, выигрывающих от роста сырьевых цен. При этом большинство компонентов индекса завершили неделю в "минусе". Рыночный настрой остается сдержанным: новостей о возобновлении переговоров по Украине по-прежнему нет, а резкий скачок цен на энергоносители все больше воспринимается как опасный ценовой шок.

ЦБ в очередной раз аккуратно снизил ключевую ставку на 50 б.п., дав нейтральный сигнал. Решение соответствовало ожиданиям, поэтому выраженной реакции рынка не последовало. Теперь внимание рынка смещается к апрельскому заседанию, участники торгов будут отслеживать данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, занятости, экономической и кредитной активности, динамику курса рубля, возможные изменения параметров бюджетного правила, ситуацию на внешних рынках и в геополитике.

В понедельник важных событий на внешних рынках, публикаций и корпоративных новостей на российском рынке не намечается. Московская биржа с 23 марта увеличит время проведения основной торговой сессии на фондовом рынке (до 19:00 мск). При сохранении высоких цен на нефть индекс Мосбиржи может продолжить попытки проколоть 2900 пунктов, однако этому может помешать укрепление рубля в свете налогового периода. Наиболее вероятно сохранение движения в верхней части диапазона 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, пространство для снижения ключевой ставки присутствует благодаря умеренной инфляции и замедлению роста экономической активности. Сезонно скорректированная инфляция в феврале снизилась до 5,8% после разового всплеска до 14,6% в январе. При этом оценки текущей ситуации продолжили ухудшаться, а ожидания - улучшаться. Ослабление рубля и рост цен на энергоносители в ближайшие месяцы, вероятно, улучшит ситуацию в отраслях, ориентированных на экспорт.

Сдержанное снижение ключевой ставки, вероятно, позволит сбалансировать риски роста инфляции и переохлаждения экономики. В базовом сценарии ожидается продолжение снижения ключевой ставки небольшими шагами на ближайших заседаниях. Если во внутренних и внешних условиях не произойдет значимых изменений по сравнению с предпосылками базового сценария, то к концу года ключевая ставка может достигнуть 12%, считает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, сигнал ЦБ рынку можно рассматривать как нейтральный, а виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения - как временный фактор.

В апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб./$1, юаня - ниже 12 рублей, полагает эксперт.

Для рынка акций снижение "ключа" априори благоприятно, но как и в рубле, значимой реакции не наблюдается. Решение не стало сюрпризом и в целом уже заложено в котировки, к тому же наиболее сильно рынок сейчас зависит от геополитики и динамики сырьевых цен. Если цены на сырье останутся высокими и появится определенность с дальнейшими переговорами по Украине, достижение индексом МосБиржи рубежа 3000 пунктов не заставит себя долго ждать. В противном случае ближайшие сильные поддержки снизу - области 2800 и 2750 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на следующей неделе может по-прежнему ощущать недостаток в значимых драйверах и консолидироваться недалеко от текущих уровней по индексу Мосбиржи при возможных попытках роста долларового индекса РТС в случае восходящей коррекции в рубле.

Покупки в акции могут вернуться при надеждах на скорое возобновление мирных переговоров по Украине, а также более высоких ценах на сырьевые товары и металлы. В обратном случае инвесторы могут присоединиться к общемировым настроениям и зафиксировать часть прибыли с ближайшими важными поддержками 2830 пунктов и 1055 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Участники также будут реагировать на корпоративные факторы и возможные объявления о дивидендах по итогам 2025 года после публикации финансовых отчетностей.

На корпоративном фронте на следующей неделе можно отметить финансовые результаты за 2025 год по МСФО "Акрона" (MOEX: AKRN), "Займера" (MOEX: ZAYM), "Русснефти" (MOEX: RNFT), "Группы Аренадата", а за февраль 2026 года - "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF). Компания "Интер РАО" проведет совет директоров по вопросу приостановки выплаты дивидендов акционерам, с которыми утрачена связь, а ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) - собрание акционеров. На макроэкономическом фронте будет опубликована динамика промышленного производства России в феврале, напомнила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых фондовых площадках в конце недели отсутствует единая динамика. Опасения по поводу экономических и инфляционных последствий конфликта с Ираном и повышения цен на энергоносители оказали давление на настроения инвесторов, но некоторые заявления политиков смогли немного успокоить рынки.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, и что война может закончиться раньше, чем ожидалось. Это немного скорректировало цены на нефть и позволило удержать акции от более сильного снижения.

Российский рынок акций нейтрально воспринял снижение ставки ЦБ на 0,5 п.п., поскольку эти ожидания уже были включены в цены бумаг. Индекс МосБиржи перешел к консолидации после не удавшихся с начала марта попыток дойти до 3000 пунктов. При этом индекс сохраняет повышательный тренд в рамках восходящего канала. Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов, а локальная поддержка сформировалась выше 2700 пунктов, считает Калачев.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, снижение ставки ЦБ принципиально не меняет ситуацию на рынке акций - дефицит новых денег для покупки бумаг продолжит мешать росту индекса МосБиржи. Пока украинский вопрос остается далек от разрешения, приобретение "длинных" облигаций с фиксированным купоном выглядит привлекательно, а с точки зрения "риск-доходность" может быть даже интереснее инвестиций в рынок акций, полагает аналитик.

Среднесрочно же лучше рынка в дальнейшем могут быть дивидендные бумаги, наиболее интересными из которых видятся акции Сбера. В этом году преддивидендное ралли еще не стартовало, поэтому оно может быть относительно сильным, считает Соколов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 1,4-2%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq).

Биржи Японии в пятницу были закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли после локальной просадки на сигналах об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $109,29 за баррель (+0,6% и +1,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $97,63 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне).

Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI стоят $96,64 за баррель (+1,1%).

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

В то же время давление на котировки оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах (ее объем оценивается в 140 млн баррелей). По словам министра энергетики Криса Райта, в этом случае азиатские покупатели получат иранскую нефть в течение трех-четырех дней.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили "готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив".

Закрытие пролива и ущерб энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут привести к долгосрочным последствиям для мировых поставок нефти, полагают аналитики.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн баррелей придется на нефть, 125 млн баррелей - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-14,7% и -15,7% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (-10,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-10,2% и -4,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10% и -12,4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7% и -6,3% "префы"), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,6%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,8%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,92 млрд рублей (из них 7,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

