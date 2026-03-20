Мнения аналитиков
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ, неделю закрыл в минусе
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Оценка роста ВВП РФ в 2026 году в 0,5-1,5% пока сохраняется
Экономическая активность в РФ в начале 2026 года складывается ниже ожиданий ЦБ на 1-й квартал, но в целом прогноз по росту ВВП на 2026 год в 0,5-1,5% пока сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания...
 
Возможна ли рецессия российской экономики
В России вероятность экономической рецессии сейчас высокая. Об этом говорится в последней аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков" Центра макроэкономического анализа и...
 
Регионы ответят за нарушения с бюджетными кредитами
Некоторые регионы неэффективно используют инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех...
 
20 марта 2026 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ, неделю закрыл в минусе

Москва. 20 марта. Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне возросшей волатильности на товарно-сырьевых рынках (к вечеру подешевели металлы, нефть Brent превысила $109 за баррель) и нейтральной реакции инвесторов на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2865 пунктов после локального роста к 2890 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2864,89 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления официального курса рубля подрос до 1074,43 пункта (+0,9%). Лидерами снижения выступили акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), подорожали бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составил 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-4,7% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 3,77 рубля.

Подешевели также в пятницу акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%, до 5775 рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 года в размере 278 руб. на акцию, сообщила НК на ленте раскрытия (консенсус аналитиков составлял 264 руб. на бумагу).

Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году составил 1,06 трлн рублей, говорится в отчете компании. Годом ранее НК отчиталась о прибыли в 851,5 млрд руб.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,7%, до 338,12 рубля; -0,9% "префы", до 56,8 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Также набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 9 млн обыкновенных акций по цене 340 рублей за бумагу. Таким образом, на buyback банк может направить 3 млрд рублей. Дата начала выкупа - 10 апреля, дата окончания действия программы - 22 мая 2026 года. Банк регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год", - заявил ЦБ.

ЦБ вновь дал мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), подтвердил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и по-прежнему ожидает устойчивую инфляцию в РФ вблизи 4% во II полугодии 2026 года.

Также ЦБ добавил в сигнал о дальнейшей ДКП зависимость будущих решений от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По оценке регулятора, проинфляционные риски преобладают, в основном они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире, а отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.

Минэкономразвития РФ считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ключевой ставки, особенно с учетом снижения в ряде отраслей, смягчение ДКП является необходимым для перехода на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии министерства к решению ЦБ. "С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - заявили в Минэкономразвития.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, но надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшей перспективе. Он отметил, что пока нет ясности о возможном месте проведения переговоров в трехстороннем формате.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в пятницу, как и всю неделю, топтался ниже отметки 2900 пунктов. Основной покупательский интерес по-прежнему сосредоточен в тяжеловесных бумагах экспортеров, выигрывающих от роста сырьевых цен. При этом большинство компонентов индекса завершили неделю в "минусе". Рыночный настрой остается сдержанным: новостей о возобновлении переговоров по Украине по-прежнему нет, а резкий скачок цен на энергоносители все больше воспринимается как опасный ценовой шок.

ЦБ в очередной раз аккуратно снизил ключевую ставку на 50 б.п., дав нейтральный сигнал. Решение соответствовало ожиданиям, поэтому выраженной реакции рынка не последовало. Теперь внимание рынка смещается к апрельскому заседанию, участники торгов будут отслеживать данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, занятости, экономической и кредитной активности, динамику курса рубля, возможные изменения параметров бюджетного правила, ситуацию на внешних рынках и в геополитике.

В понедельник важных событий на внешних рынках, публикаций и корпоративных новостей на российском рынке не намечается. Московская биржа с 23 марта увеличит время проведения основной торговой сессии на фондовом рынке (до 19:00 мск). При сохранении высоких цен на нефть индекс Мосбиржи может продолжить попытки проколоть 2900 пунктов, однако этому может помешать укрепление рубля в свете налогового периода. Наиболее вероятно сохранение движения в верхней части диапазона 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, пространство для снижения ключевой ставки присутствует благодаря умеренной инфляции и замедлению роста экономической активности. Сезонно скорректированная инфляция в феврале снизилась до 5,8% после разового всплеска до 14,6% в январе. При этом оценки текущей ситуации продолжили ухудшаться, а ожидания - улучшаться. Ослабление рубля и рост цен на энергоносители в ближайшие месяцы, вероятно, улучшит ситуацию в отраслях, ориентированных на экспорт.

Сдержанное снижение ключевой ставки, вероятно, позволит сбалансировать риски роста инфляции и переохлаждения экономики. В базовом сценарии ожидается продолжение снижения ключевой ставки небольшими шагами на ближайших заседаниях. Если во внутренних и внешних условиях не произойдет значимых изменений по сравнению с предпосылками базового сценария, то к концу года ключевая ставка может достигнуть 12%, считает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, сигнал ЦБ рынку можно рассматривать как нейтральный, а виток ослабления рубля и сохранение высоких инфляционных ожиданий населения - как временный фактор.

В апреле на рынок уже может начать поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам, это стабилизирует, а вероятнее всего, даже укрепит рубль. Коррективы в бюджетное правило, если и последуют, то щадящие - минус $4-5 от текущей цены отсечения нефти в $59. В ближайшее время можно ждать возвращения доллара ближе к 80 руб./$1, юаня - ниже 12 рублей, полагает эксперт.

Для рынка акций снижение "ключа" априори благоприятно, но как и в рубле, значимой реакции не наблюдается. Решение не стало сюрпризом и в целом уже заложено в котировки, к тому же наиболее сильно рынок сейчас зависит от геополитики и динамики сырьевых цен. Если цены на сырье останутся высокими и появится определенность с дальнейшими переговорами по Украине, достижение индексом МосБиржи рубежа 3000 пунктов не заставит себя долго ждать. В противном случае ближайшие сильные поддержки снизу - области 2800 и 2750 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на следующей неделе может по-прежнему ощущать недостаток в значимых драйверах и консолидироваться недалеко от текущих уровней по индексу Мосбиржи при возможных попытках роста долларового индекса РТС в случае восходящей коррекции в рубле.

Покупки в акции могут вернуться при надеждах на скорое возобновление мирных переговоров по Украине, а также более высоких ценах на сырьевые товары и металлы. В обратном случае инвесторы могут присоединиться к общемировым настроениям и зафиксировать часть прибыли с ближайшими важными поддержками 2830 пунктов и 1055 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Участники также будут реагировать на корпоративные факторы и возможные объявления о дивидендах по итогам 2025 года после публикации финансовых отчетностей.

На корпоративном фронте на следующей неделе можно отметить финансовые результаты за 2025 год по МСФО "Акрона" (MOEX: AKRN), "Займера" (MOEX: ZAYM), "Русснефти" (MOEX: RNFT), "Группы Аренадата", а за февраль 2026 года - "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF). Компания "Интер РАО" проведет совет директоров по вопросу приостановки выплаты дивидендов акционерам, с которыми утрачена связь, а ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) - собрание акционеров. На макроэкономическом фронте будет опубликована динамика промышленного производства России в феврале, напомнила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых фондовых площадках в конце недели отсутствует единая динамика. Опасения по поводу экономических и инфляционных последствий конфликта с Ираном и повышения цен на энергоносители оказали давление на настроения инвесторов, но некоторые заявления политиков смогли немного успокоить рынки.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, и что война может закончиться раньше, чем ожидалось. Это немного скорректировало цены на нефть и позволило удержать акции от более сильного снижения.

Российский рынок акций нейтрально воспринял снижение ставки ЦБ на 0,5 п.п., поскольку эти ожидания уже были включены в цены бумаг. Индекс МосБиржи перешел к консолидации после не удавшихся с начала марта попыток дойти до 3000 пунктов. При этом индекс сохраняет повышательный тренд в рамках восходящего канала. Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов, а локальная поддержка сформировалась выше 2700 пунктов, считает Калачев.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, снижение ставки ЦБ принципиально не меняет ситуацию на рынке акций - дефицит новых денег для покупки бумаг продолжит мешать росту индекса МосБиржи. Пока украинский вопрос остается далек от разрешения, приобретение "длинных" облигаций с фиксированным купоном выглядит привлекательно, а с точки зрения "риск-доходность" может быть даже интереснее инвестиций в рынок акций, полагает аналитик.

Среднесрочно же лучше рынка в дальнейшем могут быть дивидендные бумаги, наиболее интересными из которых видятся акции Сбера. В этом году преддивидендное ралли еще не стартовало, поэтому оно может быть относительно сильным, считает Соколов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 1,4-2%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq).

Биржи Японии в пятницу были закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли после локальной просадки на сигналах об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $109,29 за баррель (+0,6% и +1,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $97,63 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне).

Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI стоят $96,64 за баррель (+1,1%).

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

В то же время давление на котировки оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах (ее объем оценивается в 140 млн баррелей). По словам министра энергетики Криса Райта, в этом случае азиатские покупатели получат иранскую нефть в течение трех-четырех дней.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили "готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив".

Закрытие пролива и ущерб энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут привести к долгосрочным последствиям для мировых поставок нефти, полагают аналитики.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн баррелей придется на нефть, 125 млн баррелей - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-14,7% и -15,7% "префы"), "АПРИ" (MOEX: APRI) (-10,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-10,2% и -4,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-10% и -12,4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7% и -6,3% "префы"), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,6%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,8%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,92 млрд рублей (из них 7,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

MOEX: AFKS, AKRN, ALRS, APRI, BRZL, BSPB, CHGZ, DOMRF, GAZP, GCHE, GMKN, IRAO, IVAT, JNOS, LKOH, LNZL, MAGN, MFGS, MOEX, MTLR, MTSS, NKHP, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, PRMB, RNFT, ROSN, RUAL, SBER, SNGS, T, TASB, TATN, TORS, VJGZ, VKCO, VTBR, YDEX, ZAYM

SPB$#&: HEAD, SPBE


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Акрона до 15351 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания...    читать дальше
20 марта 2026 года 14:26
Снижение ставки ЦБ до 15% соответствует рыночным ожиданиям - "Гарда Капитал"
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,...    читать дальше
20 марта 2026 года 14:01
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:40
Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа сохраняется на уровне 6420 руб. - "Финам"
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025...    читать дальше
20 марта 2026 года 13:13
Оценка акций Т-Технологий остается позитивной - Альфа-банк
Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в...    читать дальше
20 марта 2026 года 12:57
Альфа-банк начал анализ "Распадской" с рекомендацией "по рынку" для ее акций
Альфа-банк начал аналитическое освещение "Распадской", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 163 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "по рынку". Как отмечают аналитики, инвестиционный кейс "Распадской" является...    читать дальше
20 марта 2026 года 12:40
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Позитивно оцениваем результаты эмитента за IV квартал 2025 года по МСФО. Мы...    читать дальше
20 марта 2026 года 12:08
Прогнозная цена акций Полюса на горизонте года - 2800 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2800 рублей за штуку, оценка "нейтральная" на горизонте года и "позитивная" на три-пять лет, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитент - это "машина генерации" EBITDA с маржой 72%+,...    читать дальше
20 марта 2026 года 11:38
"БКС МИ" повысил оценку акций Mastercard до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Mastercard Inc. с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $631 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Эмитент входит в число крупнейших платежных систем в мире, бизнес компании...    читать дальше
20 марта 2026 года 11:12
Риск повторного ухода цены нефти выше $110/барр. высок - банк "Санкт-Петербург"
ск повторного ухода котировок нефти марки Brent выше $110 за баррель видится высоким, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". На динамику рубля в пятницу повлияет решение Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты: если регулятор все же решится снизить ставку на 1 п.п.,...    читать дальше
20 марта 2026 года 10:50
Дивбумаги среднесрочно могут выглядеть "лучше рынка" - "Алор Брокер"
"Лучше рынка" в среднесрочной перспективе могут выглядеть дивидендные акции, наиболее интересными из которых являются бумаги Сбербанка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова. Вероятна повышенная волатильность торгов на рынке акций в пятницу, но вряд...    читать дальше
20 марта 2026 года 10:30
Диапазон 2840-2940п пока остается актуальным для индекса Мосбиржи - ПСБ
Торговый диапазон 2840-2940 пока остается актуальным для индекса Мосбиржи, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Важным фактором для рынка акций станут результаты заседания Банка России, отмечает эксперт. "В текущие уровни...    читать дальше
20 марта 2026 года 10:25
Рубль утром растет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне
Москва. 20 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль растет в рамках коррекции после сильного падения по итогам торгов в четверг.    читать дальше
20 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в зоне 2850-2900п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2850-2900 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Рынок ждет заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. До оглашения решения по ключевой ставке индекс...    читать дальше
20 марта 2026 года 09:59
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2850-2890п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50...    читать дальше
