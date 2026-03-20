20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Акрона до 15351 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания нарастит выручку на 2,3% г/г, до 56,4 млрд руб. EBITDA вырастет на 25,2% г/г, до 19,8 млрд руб., с рентабельностью 35,2% против 28,7% годом ранее. Свободный денежный поток "Акрона" в 4К25 увеличится до 6,0 млрд руб. благодаря росту операционной рентабельности и высвобождению оборотного капитала. "Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд компании за 2025 год (в дополнение к уже выплаченным 189 руб. на акцию за 9 месяцев 2025 года) составит около 460 руб. на акцию при условии распределения 50% чистой прибыли по МСФО, - отмечает Данилов. - Мы повышаем целевую цену для бумаг "Акрона" до 15351 руб. с сохранением рекомендации "продавать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
20 марта 2026 года 14:26
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,... читать дальше
.20 марта 2026 года 14:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:40
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:13
Оценка акций МКПАО "Т-Технологии" остается позитивной, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "Операционная чистая прибыль группы в 4К25 (без учета эффекта от инвестиций в... читать дальше
.20 марта 2026 года 12:57
Альфа-банк начал аналитическое освещение "Распадской", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 163 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "по рынку". Как отмечают аналитики, инвестиционный кейс "Распадской" является... читать дальше
.20 марта 2026 года 12:40
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Позитивно оцениваем результаты эмитента за IV квартал 2025 года по МСФО. Мы... читать дальше
.20 марта 2026 года 12:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2800 рублей за штуку, оценка "нейтральная" на горизонте года и "позитивная" на три-пять лет, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитент - это "машина генерации" EBITDA с маржой 72%+,... читать дальше
.20 марта 2026 года 11:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Mastercard Inc. с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $631 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Эмитент входит в число крупнейших платежных систем в мире, бизнес компании... читать дальше
.20 марта 2026 года 11:12
ск повторного ухода котировок нефти марки Brent выше $110 за баррель видится высоким, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". На динамику рубля в пятницу повлияет решение Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты: если регулятор все же решится снизить ставку на 1 п.п.,... читать дальше
.20 марта 2026 года 10:50
"Лучше рынка" в среднесрочной перспективе могут выглядеть дивидендные акции, наиболее интересными из которых являются бумаги Сбербанка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова. Вероятна повышенная волатильность торгов на рынке акций в пятницу, но вряд... читать дальше
.20 марта 2026 года 10:30
Торговый диапазон 2840-2940 пока остается актуальным для индекса Мосбиржи, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Важным фактором для рынка акций станут результаты заседания Банка России, отмечает эксперт. "В текущие уровни... читать дальше
.20 марта 2026 года 10:25
Москва. 20 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль растет в рамках коррекции после сильного падения по итогам торгов в четверг. читать дальше
.20 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в зоне 2850-2900п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2850-2900 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Рынок ждет заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. До оглашения решения по ключевой ставке индекс... читать дальше
.20 марта 2026 года 09:59
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50... читать дальше
.20 марта 2026 года 09:46
Москва. 20 марта. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу во многом будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
