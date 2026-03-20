Рубль, возможно, попытается перейти к укреплению в пятницу - ПСБ

Рубль, возможно, попытается перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в пятницу, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Накопленная перекупленность и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах могут позволить рублю отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. В результате, пара юань/рубль сделает шаг в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань, - пишет эксперт. - При этом тенденция на восстановление рубля может получить продолжение на следующей неделе, а поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. Отметим, что результат заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., не окажет существенного влияния на динамику рубля".

