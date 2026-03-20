20 марта 2026 года 09:37
Рубль, возможно, попытается перейти к укреплению в пятницу - ПСБ
Рубль, возможно, попытается перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в пятницу, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Накопленная перекупленность и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах могут позволить рублю отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. В результате, пара юань/рубль сделает шаг в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань, - пишет эксперт. - При этом тенденция на восстановление рубля может получить продолжение на следующей неделе, а поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. Отметим, что результат заседания ЦБ РФ, где мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., не окажет существенного влияния на динамику рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
20 марта 2026 года 10:50
"Лучше рынка" в среднесрочной перспективе могут выглядеть дивидендные акции, наиболее интересными из которых являются бумаги Сбербанка, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова. Вероятна повышенная волатильность торгов на рынке акций в пятницу, но вряд... читать дальше
.20 марта 2026 года 10:30
Торговый диапазон 2840-2940 пока остается актуальным для индекса Мосбиржи, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Важным фактором для рынка акций станут результаты заседания Банка России, отмечает эксперт. "В текущие уровни... читать дальше
.20 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в зоне 2850-2900п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2850-2900 пунктов в первой половине торговой сессии пятницы, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Рынок ждет заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. До оглашения решения по ключевой ставке индекс... читать дальше
.20 марта 2026 года 09:59
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50... читать дальше
.20 марта 2026 года 09:46
Москва. 20 марта. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу во многом будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 марта 2026 года 09:17
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью 3950 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18,4% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Несмотря на сложную операционную среду,... читать дальше
.20 марта 2026 года 09:00
Уолл-стрит закрылась в четверг в минусе. Азиатские фондовые рынки, за исключением Южной Кореи, снижаются в пятницу. Нефть дешевеет утром пятницы, Brent торгуется около $107,3 за баррель. читать дальше
.19 марта 2026 года 19:40
Рынок акций РФ завершил день снижением индексов из-за забуксовавшей в росте нефти и упавших металлов
Москва. 19 марта. Российский рынок акций завершил основных торги в четверг снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $111 за баррель после локального взлета выше $118 за баррель) и упавших металлов, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
.19 марта 2026 года 19:35
Москва. 19 марта. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
.19 марта 2026 года 19:06
Инвестиционный банк "Синара" считает недооцененными акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова. "Представленные результаты "РусГидро" за 4К25 и 2025 год мы рассматриваем как сильные, - пишет эксперт. - Так, годовая выручка увеличилась на 14% г/г, достигнув 663,8 млрд... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:42
"Т-Технологии" остаются фаворитом среди эмитентов финансового сектора, отмечается в комментарии аналитическом компании "Эйлер". "Группа "Т-Технологии" опубликовала положительные результаты по МСФО за 4К25 и 2025 год, - отмечают эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. -... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore с целевой ценой $10,6 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Solidcore представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Благодаря ралли мировых цен на золото и сильным... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:08
"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $16,42 до $21,24 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Повышение целевой цены связано с более высокими, чем ожидалось,... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:51
Облигации девелопера "АПРИ" серии БО-002P-14 могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "АПРИ" 31 марта закрывает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 со сроком обращения 5 лет с началом амортизации через 3 года.... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:25
Котировки золота могут понизиться до $4250 за тройскую унцию к концу 2026 года, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что ФРС ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне, но ужесточил риторику. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, есть риски... читать дальше
