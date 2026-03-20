Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в четверг в минусе. Азиатские фондовые рынки, за исключением Южной Кореи, снижаются в пятницу. Нефть дешевеет утром пятницы, Brent торгуется около $107,3 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива.

Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Неделей ранее число заявок составило 213 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения количества заявок до 215 тыс., по данным Trading Economics.

Акции нефтегазовой Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 1,4% по итогам торгов, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,9%, Devon Energy - на 1,3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,4%.

Ведущие банки развернулись в плюс и нарастили рыночную стоимость: Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,1%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 0,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,5%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,1%.

Акции крупных технологических компаний потеряли в цене: Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - 0,7%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - 0,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 0,4%.

Производитель чипов памяти Micron Technology отчитался о трехкратном росте квартальной выручки - до рекорда, но его бумаги подешевели на 3,8% из-за большой инвестпрограммы на текущий фингод.

Котировки акций производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) подскочили на 3,8% на новостях о партнерстве с Uber Technologies, которая инвестирует в него до $1,25 млрд. Цена бумаг Uber понизилась на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,44% - до 46021,43 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,27% - до 6606,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,28% и закрылся на отметке 22090,69 пункта.

Фондовые индексы материкового Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, исключением является южнокорейский индикатор.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

В центре внимания трейдеров остается ближневосточный конфликт, в результате которого резко выросли цены на энергоносители. Откат стоимости нефти в пятницу оказывает поддержку азиатским рынкам.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

Котировки акций ВИЭ-компаний в материковом Китае уверенно растут на сообщениях СМИ о том, что американская Tesla (SPB: TSLA) Inc. планирует закупить оборудование для производства солнечных панелей и элементов у китайских производителей, в том числе Suzhou Maxwell Technologies. Среди других возможных поставщиков Tesla называются Shenzhen S.C New Energy Technology и Laplace Renewable Energy Technology.

Акции Suzhou Maxwell и Shenzhen S.C New Energy в Шэньчжэне подскочили в цене на 12,7% и на 13,6% соответственно, бумаги Laplace Renewable Energy в Шанхае подорожали на 12,1%.

В число лидеров снижения в Шанхае входят акции Aofu Environmental Technology (-10,5%), Shanxi Lu''an Chemical Technology (-10,1%), Hunan Heshun Petroleum (-10%).

Гонконгский Hang Seng теряет 0,7%. Заметное снижение демонстрируют акции Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-6,8%), China Unicom (-3,7%), JD.com (-3,5%).

Рыночная стоимость Alibaba Group Holding (SPB: BABA) упала на 6,4%. Отчетность компании за третий финквартал, опубликованная накануне после закрытия гонконгского рынка, оказалась существенно слабее прогнозов.

В лидерах роста в Гонконге - бумаги Li Ning Co. (+9,9%), Geely Automobile (+6,7%), Xinyi Solar (+5,4%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2%. Стоимость акций LG Energy Solution увеличилась на 0,7%, Samsung Biologics - на 1,1%, Doosan Enerbility - на 3,4%. Бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,6%, SK Hynix - на 0,5%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 в пятницу потерял 0,8%. Капитализация BHP уменьшилась на 1,8%, Rio Tinto - на 2,9%, золотодобывающей компании Northern Star - на 2,4%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $107,32 за баррель, что на $1,33 (1,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,27 (1,18%), до $108,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,71 (1,78%), до $94,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $0,18 (0,19%), до $96,14 за баррель. Срок обращения апрельских контрактов истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI дешевеют на $1,73 (1,81%), до $93,82 за баррель.

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Понижательное воздействие на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн барр. придется на нефть, 125 млн барр. - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. "Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран. В документе не уточняется, в чем может заключаться участие этой группы стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. "Я никуда не направляю войска", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана. Трамп также сказал, что призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам.

Цены на нефть в пятницу потеряли часть "военной премии", поскольку мировые лидеры начали признавать необходимость в сдержанности и деэскалации, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. При этом она добавила, что ущерб уже нанесен. По словам эксперта, даже если каким-то образом удастся договориться о безопасном проходе танкеров через Ормузский пролив, восстановление полноценной логистики может занять очень много времени.

"До тех пор любой прямой удар по экспортной инфраструктуре или танкерным маршрутам может резко поднять цены, в то время как продолжительное дипломатическое взаимодействие может сдержать их рост и ускорить уменьшение премии за риск", - написала Сачдева.