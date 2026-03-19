.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Инфляционные ожидания населения РФ в марте выросли до 13,4%
Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до...
 
Рынок компьютеров в РФ упал на 25-30%
В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд руб., подсчитали для "Ведомостей" аналитики компании...
 
Названы профессии с самыми растущими зарплатами
Доходы россиян в прошлом году росли неравномерно - в одних профессиях медианные зарплаты увеличилась более чем на 30%, в других - осталась на том же уровне или даже снизилась. При этом компании продолжают делать ставку на удержание критически важных...
 
19 марта 2026 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в ближайшую пятницу снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 базисных пунктов, до 14,5% годовых. ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Центробанк в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду Росстат. Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года. Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Известия", что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза. Трехсторонняя группа - на паузе, но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается, отметил он. При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих. "Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", - заявил он изданию.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду упали в среднем на 1,5% после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Федрезерв сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Лишь один из руководителей ФРС - член совета управляющих Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки. ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК упал на 3,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%. Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК опустился на 2,9%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 1,65%.

Вместе с тем нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше отметки в $113 за баррель. QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли "серьезный ущерб" предприятию, заявили в компании. Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента. Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:40 мск составляет $113,3 за баррель, что на 5,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 3,83%, до $107,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,9%, до $97,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,11%, до $96,32 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,098 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,795 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 марта вырос всего на 0,02% и составил 120,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1251,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,45%), "Новотранс-001Р-03" (+0,37%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,35%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,32%) и "РЖД-001P-06R" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-SBER52 со сроком обращения около 2,5 года (900 дней), реализовав 71% эмиссии на 71 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка установлена на уровне 14,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,16% годовых. Сбор заявок на выпуск, объем которого был заявлен как индикативный, прошел с 10 по 12 марта.

ООО "Техно лизинг" установило ставку ежемесячного купона трехлетних облигаций серии 001Р-08 с амортизацией объемом 476 млн рублей на уровне 24% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта.

АО "ВТБ лизинг" установило ставки 1-36-го ежемесячных купонов трехлетних облигаций серии 001Р-МБ-05 объемом до 5 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Условия эмиссии включают амортизацию, с учетом которой индикативная дюрация составит около 1,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 18 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта.

ООО "Специализированное финансовое общество "Совком взыскание" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций с залоговым обеспечением объемом 1 млрд рублей в размере 17% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону в 18,08% годовых. Сall-опцион состоится через 2 года (в дату окончания 8-го купонного периода). По займу будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны, также предусмотрена амортизационная структура погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 18 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "Село Зеленое холдинг" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-03 с 5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 18 марта. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 300 базисных пунктов, в финале снизившись до 275 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение выпуска запланировано на 23 марта. Физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора. Также выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "ГТЛК" увеличило объем размещения 4-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-12 вдвое - с планировавшихся 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 марта. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,75% годовых, в финале снизившись до 16,25% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,52% годовых). Установлена амортизационная структура погашения бондов - по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 23 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Группа "Илим" установило спред к ключевой ставке ЦБ дебютных двухлетних облигаций с переменными купонами серии 001Р-01 на уровне 3,25% годовых. Сбор заявок на дебютный выпуск облигаций эмитента прошел 18 марта без премаркетинга. Купоны ежемесячные, объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 17 марта. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ОАО "РЖД" установило финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 001Р-52R с офертой через 3 года 7 месяцев (1 тыс. 290 дней) объемом 35 млрд рублей на уровне 14,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,50% годовых. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 марта. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 19 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-24R со сроком обращения 1,8 года (660 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,5% годовых. Техразмещение запланировано на 25 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Бизнес альянс" 25 марта планирует начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-09 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 22% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 24,36% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 48-го купона облигаций 1-й серии на уровне 23,63% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "Воксис" установило ставку 16-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2026 года 19:06
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.