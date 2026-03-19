"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5727 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

Эмитент в среду объявил о продаже сервиса объявлений "Авто.ру" группе МКПАО "Т-Технологии" за 35 млрд руб. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев после получения необходимых одобрений.

Эксперт считает новость нейтральной.

"Выручка сервиса, по нашим оценкам, составляла примерно 2% от выручки поискового направления и менее 1% общей выручки группы. Проект был наиболее зрелым среди сервисов объявлений "Яндекса", и после его продажи рентабельность EBITDA поискового сегмента может немного уменьшиться, - пишет Михайлин. - Эффект мы оцениваем в пределах 0,5-1 п.п. Ситуация на российском автомобильном рынке пока остается сложной, и мы полагаем, что актив имел ограниченный потенциал развития внутри экосистемы "Яндекса". Для "Т-Технологий" "Авто.ру" может быть более комплементарным проектом из-за возможных взаимодействий через финансовые сервисы. Цена продажи, на наш взгляд, привлекательная и предполагает мультипликатор выше медианного значения IT-сектора и текущего коэффициента самого "Яндекса".

