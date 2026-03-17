Попытки роста рынка акций РФ во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей нефти

Москва. 17 марта. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent вечером торговался у $102,6 за баррель после утреннего роста к $105) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей также выступала неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день в районе закрытия предыдущих торгов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2853,53 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1097,45 пункта (-1,1%). Лидировали в снижении акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%); подорожали бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составил 81,9103 руб. (+85,86 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,8%) в январе-феврале 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 6,1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в феврале 2026 года составила 2,4 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше прибыли февраля 2025 года.

Акции ПАО "Южуралзолото" отскочили вверх после падения накануне более чем на 15% на сообщении компании, что судебные приставы постановили наложить арест на ее денежные средства на сумму 32,1 млрд рублей. Ранее, в феврале, Московский городской суд о обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

Подорожали также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф подтвердил, что банк направит на выплату дивидендов за 2025 год 50% чистой прибыли по МСФО, а также рассчитывает нарастить чистую прибыль по отношению к 2025 году.

Издание Financial Times сообщило в воскресенье со ссылкой на источники, что операция против Ирана отодвинула дипломатические усилия Вашингтона по решению украинского кризиса на второй план. По словам дипломатов, США сообщили странам ЕС, что поставки американских вооружений, особенно средств ПВО, предназначавшихся Киеву, откладываются, поскольку для Белого дома теперь приоритет - страны Ближнего Востока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, но это будет возможно уже в обозримой перспективе.

Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и о том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это - ИФ) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, в начале недели участники рынка фиксировали прибыль в акциях нефтегазовых компаний на фоне высокой волатильности цен на энергоносители, а попытки роста во вторник натолкнулись на стагнацию нефти. Теперь рынок находится в ожидании нового драйвера или ценового скачка. В мирных переговорах по украинскому урегулированию наступила пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке.

Продолжается ослабление рубля - курс доллара на рынке Форекс поднялся выше 83 руб./$1. В среду состоится совет директоров "Т-Технологии" по вопросу дивидендов, пятница станет последним днем для покупки бумаг "Диасофта" (MOEX: DIAS) для получения дивидендов (закрытие реестра 23 марта). Также на этой неделе за четвертый квартал и 2025 год отчитаются "Т-технологии" и "ВК" (19 марта), финотчет по МСФО представит ретейлер "ИКС 5" (MOEX: X5) (20 марта), напомнил эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, российский рынок акций во вторник в целом повторил ход последних сессий с покупательской активностью в начале дня и более сдержанным завершением основных торгов. На рынке продолжают следить за перипетиями на Ближнем Востоке и ценами на нефть, которые не спешат покидать уровни выше $100 за баррель Brent, при этом заявления сторон конфликта пока исключают переход к мирным переговорам. В то же время рубль опускается к новым годовым минимумам, что дополнительно улучшает спрос на акции экспортеров.

Инвесторы могут вести себя сдержанно по двум причинам. Во-первых, сохраняется туман неопределенности в отношении продолжения переговоров по Украине. Во-вторых, приближается заседание ЦБ по ключевой ставке: рынок склоняется к очередному аккуратному ее снижению на 50 базисных пунктов, но такое решение не предопределено с учетом резкого ослабления рубля и осложнившейся внешней обстановки. В среду Банк России опубликует оперативную справку по инфляционным ожиданиям на основе опросов населения, что выступит важным индикатором перед заседанием регулятора.

В Китае настроения осторожные из-за ближневосточных рисков, неопределенности добавило сообщение о возможном переносе встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. В США в среду ждут итогов заседание ФРС. Условия неоднозначные: инфляция сократилась до 2,4% год к году, но ценовой шок на энергорынке создает риски нового разгона цен. Индикатор Fed Watch указывает на 99% вероятность сохранения ставок без изменений. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 марта - колебания в привычном коридоре 2800-2900 пунктов, заключил Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции производителей удобрений "ФосАгро" и "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,2%) продолжают повышение на фоне перебоев с мировыми поставками удобрений и роста цен на них в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Акции "Сургутнефтегаза" растут на фоне более низкого курса рубля - компания известна своими высокими долларовыми накоплениями. Во вторник стало известно, что "ЛУКОЙЛ" 19 марта проведет совет директоров по итоговым дивидендам за 2025 год. Компания в начале этого года осуществила выплаты за 9 месяцев 2025 года в размере 397 руб. с доходностью 6,8%. "ЛУКОЙЛ" при этом еще не представил финансовые результаты по итогам 2025 года, а США, по сообщениям СМИ, до 1 апреля продлили срок разрешения для переговоров по продаже иностранных активов НК. Также "ЛУКОЙЛ" вместе с "Роснефтью" и "Сургутнефтегазом" может стать одним из бенефициаров кризиса на Ближнем Востоке благодаря наращиванию поставок нефти за рубеж, что будет отражено в результатах компаний за I полугодие 2026 года, отметила аналитик.

Западные фондовые площадки во вторник пытаются стабилизироваться выше ближайших поддержек, хотя пока цены на энергоносители остаются высокими, поводов для уверенного роста у акций может не оказаться. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вновь отступили от ее максимумов, при этом рублевый индикатор удерживается выше поддержки 2850 пунктов, а долларовый пробил вниз отметку 1100 пунктов на фоне более слабого рубля. Российская валюта в ожидании пятничных решений ЦБ по ключевой ставке и бюджетному правилу сохраняет курс на снижение. Не исключено, впрочем, что к концу недели продавцы в рубле начнут фиксировать как минимум часть полученной прибыли, полагает Кожухова.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что в ближайшие сессии индекс МосБиржи может попытаться вновь протестировать отметку 2900 пунктов.

Несмотря на коррекцию начала недели, оптимистичные ожидания на кратко- и среднесрочную перспективу сохраняются. Индекс МосБиржи уже в ближайшие сессии может попытаться возобновить восходящую динамику и протестировать верхнюю границу коридора 2800-2900 пунктов. Способствовать этому будут удержание нефти выше $100 за баррель, что может вернуть спрос в акции нефтегаза, ослабление рубля, которое будет поддерживать бумаги экспортеров в целом, а также предстоящее в пятницу заседание ЦБ, на котором ожидается снижение ключевой ставки на 50 б.п. Снижение ставки повысит интерес к отдельным бумагам финсектора, девелоперам и компаниям, имеющим существенный уровень долга, считает Зварич.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, российский рынок акций пока выглядит сдержанно, и, судя по динамике, тоже во многом закладывает сценарий относительно скорого завершения конфликта вокруг Ирана. Нефть Brent торгуется выше $100 за баррель, то есть нефтяной фон для российских бумаг остается сильным. Это говорит о том, что рынок пока не спешит агрессивно переоценивать геополитическую премию в нефти и скорее исходит из того, что текущий шок не будет слишком долгим. При этом в сырьевом блоке есть и позитивный момент: по данным Reuters, спрос на российскую нефть заметно вырос на фоне перебоев с ближневосточными поставками, причем индийские НПЗ уже активно покупают срочные партии, а китайские госкомпании после четырехмесячной паузы вновь начали запрашивать российские грузы, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном графике "прижимается" к уровню 2850 пунктов и не отыгрывает высокую нефть и рост курса доллара. Технически длительное удержание у уровня 2850 пунктов может говорить о негативных предпосылках для рынка, который может ожидать негативной новости для тестирования возможность пробоя поддержки. Но при отсутствии негативного новостного фона рынок может вновь отскочить к 2900 пунктам, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,6-0,8%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

На нефтяном рынке к вечеру вторника цены замедлили коррекционный рост.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $102,64 за баррель (+2,4% и -2,8% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $95,75 за баррель (+2,4% и -5,3% накануне).

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил во вторник в интервью CNBC, что нефтяные танкеры вновь начинают проходить через Ормузский пролив, и действия Ирана, направленные на ограничение судоходства по этому маршруту, не нанесли ущерба экономике США. "Уже сейчас видно, что танкеры начинают понемногу проходить через пролив", - сказал он.

По его словам, в Белом доме настроены оптимистично и полагают, что конфликт с Ираном скоро завершится. "Считаем, что эта ситуация разрешится в ближайшее время, а затем, в течение нескольких недель после ее завершения, изменения затронут и цены, по мере того как грузы нефти доставят на нефтеперерабатывающие заводы", - заверил он.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, перебои поставок оказывают больше влияния не на рынок нефти, а на рынок нефтепродуктов, включая дизельное и авиационное топливо.

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-11,7% и -9,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,6% и -4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6,3% и +6,3% "префы"), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,8% и +3,4% "префы").

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,4%) в 2025 году получило по МСФО 1,1 млрд рублей чистой прибыли против 980,6 млн рублей убытка по итогам 2024 года, говорится в финансовой отчетности компании.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+1,8%) в 2025 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 11,326 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем в 2024 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Совокупная прибыль за год (с учетом переоценки обязательств по программам вознаграждений) составила 11 млрд рублей (4 млрд рублей годом ранее).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,46 млрд рублей (из них 6,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,47 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 4,35 млрд рублей на акции "Газпрома").