Рубль упал во вторник, в паре с юанем обновил минимум с середины сентября 2025 года

Москва. 17 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, поднялся выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года.

Рубль упал на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,0025 руб., что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 18 марта на 85,86 копейки, до 81,9103 руб./$1, и поднял курс евро на 50,02 копейки, до 93,1557 руб./EUR1.

"Рубль на этой неделе планомерно теряет позиции. Причина тут не столько в ожиданиях снижения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ, сколько в резком сокращении продаж валюты по бюджетному правилу после 5 марта, когда свои ежедневные операции на рынке в эквиваленте 12,8 млрд рублей прекратил Минфин. Остались только продажи ЦБ в объеме 4,6 млрд в день. Поддержка рубля ослабла в несколько раз. Технически курсы подходят к важным сопротивлениям, которые могут выступать пиками локального импульса - это 82,5 за доллар и 12 за юань. Однако с конца этой недели рост валют может приостановиться и даже смениться эпизодическим укреплением рубля в направлении 80 за доллар и 11,5 за юань. Впереди налоговый период, и в том числе и крупные выплаты по НДД, экспортеры будут продавать больше валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в феврале 2026 года вырос на 0,7% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-феврале 2026 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,5%.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2026 года составило $0,4 млрд, что в семь раз меньше по сравнению с январем 2025 года, когда оно равнялось $2,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России. В декабре 2025 года профицит счета текущих операций составлял $2,8 млрд.

В комментарии ЦБ РФ отмечается, что уменьшение показателя к декабрю вызвано преимущественно сезонным фактором, а его сокращение к январю 2025 года - меньшим, чем годом ранее, положительным сальдо торгового баланса и увеличением отрицательного вклада баланса первичных и вторичных доходов.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2026 года снизился на 10,5% - до $6,6 млрд по сравнению с $7,4 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2025 года, когда торговый профицит по уточненным данным составил $9,8 млрд, январский показатель ниже на 33,0%. Как поясняет ЦБ РФ, уменьшение показателя в январе 2026 года к январю 2025года обусловлено более весомым сокращением экспорта товаров по сравнению с импортом.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $10 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - в размере $90 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $49 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.

Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний. Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню. Ожидания компаний по спросу и производству в марте выросли.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 20 марта.

Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения Банк России опубликует 18 марта.

Цены на нефть замедлили подъем вечером во вторник, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 2,45%, до $102,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,24%, до $95,58 за баррель.

Цена контрактов на Brent достигала $104,98 за баррель, на WTI - $98,42 за баррель ранее в ходе торгов на новостях о новых ударах Ирана по ОАЭ. Агентство Bloomberg написало, что порт Эль-Фуджайра приостановил операции по погрузке после очередной атаки.

В понедельник Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 5,3% на фоне сообщений о том, что в минувшие выходные несколько танкеров беспрепятственно прошли по Ормузскому проливу.

Между тем фактически Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым, что сильно ограничивает возможности ближневосточных стран по доставке нефти, вынуждая их сокращать добычу.

Президент США Дональд Трамп активно призывал страны, получающие нефть из затронутого конфликтом региона, подключиться к обеспечению безопасности судоходства в районе пролива. В понедельник несколько союзников Штатов отклонили эти призывы.

Банк России во вторник, 17 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 180 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 753,071 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 марта, ЦБ разместил 3 трлн 660 млрд рублей (при лимите 3 трлн 660 млрд рублей и спросе 5 трлн 19,857 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 4 базисных пункта - до 14,81% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник опустились на 1 базисный пункт и составили 15,3%, 15,83% и 16,64% годовых.