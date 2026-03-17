Акции Совкомбанка привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Совкомбанка привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год по МСФО.

Чистая прибыль снизилась на фоне давления на маржу и роста операционных расходов, констатируют эксперты. По оценкам менеджмента, наибольший вклад в снижение чистой прибыли внесли рост операционных расходов (+20%), повышение налогов и валютная переоценка.

Однако четвертый квартал продемонстрировал уверенные признаки восстановления ключевых показателей. Аналитики сервиса полагают, что дальнейшее восстановление может привести к развороту финансовых результатов банка в 2026 году и дальнейшему росту чистой прибыли.

