"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового.

"Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в размере 110 руб. на акцию. На наш взгляд, это важный сигнал для рынка: компания постепенно становится дивидендной историей, при этом сохраняя высокие темпы роста бизнеса и сильный профиль по ключевым операционным направлениям", - пишет эксперт.

Дополнительно аналитик "Финама" отмечает, что в 2026 году ожидает совокупные выплаты на уровне 190 руб. на акцию, что соответствует примерно 4,2% дивидендной доходности к текущим уровням. "Такое сочетание делает инвестиционный кейс "Яндекса" особенно привлекательным, - считает Лозовой. - Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу".

