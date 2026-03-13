"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против ММК"

"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро" / шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", говорится в обзоре брокера.

Доходность идеи составила 18,5% (16,5% за вычетом комиссии) с момента открытия 2 февраля.

Бумаги "ФосАгро" за это время прибавили в цене более 14% благодаря росту цен на удобрения и умеренному ослаблению рубля. Помимо экспортных ограничений в Китае, на стоимость минеральных удобрений оказывает влияние и ближневосточный конфликт, отмечают аналитики, регион является значимым игроком на мировом рынке. Так, согласно данным S&P Global за 2024 год, через Ормузский пролив проходило около трети мирового экспорта карбамида, 20-25% диаммонийфосфата (DAP), примерно 20% аммиака.

"В условиях военного обострения в регионе поставки удобрений остаются под серьезными ограничениями. Это вызывает дефицит на мировом рынке и приводит к росту цен. Чем дольше будет длиться конфликт, тем выше вероятность дальнейшего подорожания азотной и фосфорной продукции", - пишут они.

В базовом сценарии эксперты прогнозируют среднюю цену DAP и карбамида на уровне около $720 и $490 за тонну по итогам 2026 года (+8% и +30% соответственно). "Но если военный конфликт на Ближнем Востоке затянется, котировки могут превысить наши ожидания", - подчеркивают они.

Акции ММК тем временем со 2 февраля подешевели более чем на 4% с учетом неблагоприятной конъюнктуры на рынке стали.

"Мы ожидаем, что результаты компании будут под давлением и в этом году, так как внутренний спрос на сталь в России все еще слабый, а кризис перепроизводства на глобальном рынке сохраняется", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.