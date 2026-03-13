Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале аналитика Егора Объедкова.

"Совкомфлот" опубликовал финрезультаты за 4 квартал и весь 2025 год. "Беспрецедентное санкционное давление материально повлияло на возможности компании полноценно использовать свой флот, - отмечает эксперт. - Показатели ожидаемо снизились, чистая прибыль (за счет обесценений) - глубоко в отрицательной зоне, скорректированная чистая прибыль - в околонулевой зоне. Мы не ожидаем увидеть дивиденды в этом году".

Однако концептуально вышеупомянутое не меняет взгляд аналитика банка на инвестиционный кейс компании:

- Компания формирует стабильно высокую рентабельность по EBITDA (около 50%).

- Реальная рыночная стоимость флота (даже с учетом применения дисконта) более чем в 1,5 раза превышает текущую капитализацию компании.

- Эмитент является ярким "миркоином", бизнес-модель которого защищена стабильными операциями в рамках сегмента, связанного с арктическими проектами (в т. ч. с СПГ-проектами), который в меньшей степени подвержен эффекту санкций и способен генерировать стабильный денежный поток. А загрузка конвенциональной части флота является доп. фактором апсайда.

"Сохраняем рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", - пишет стратег. - При этом понимаем, что фундаментально бизнес может стоить существенно больше, однако наличие санкционных ограничений оказывает определенное давление на финансовые показатели и, как следствие, на стоимость акции. Считаем, что на любых признаках геополитического потепления акция может получить один из самых сильных импульсов к росту".

Эксперт банка оценивает перспективы компании в 2026 как интересные: рост загрузки флота, рост стоимости фрахта, ввод новых судов - все это может позитивно повлиять на компанию, полагает Объедков.

