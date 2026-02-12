Совкомбанк подтверждает торговую идею "покупать акции "Аренадаты", открытую в январе 2026 года, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Опубликованные ПАО "Аренадата" предварительные результаты по выручке существенно превысили прогнозы как самой компании, так и аналитиков Совкомбанка. "Мы ожидали рост всего на 20% г/г по итогам 2025 года, что предполагало рост на 113% г/г по итогам 4К25. Теперь мы ожидаем, что компания сможет показать рост по итогам 2025 года на 42% г/г, что транслируется в рост на 166% г/г по итогам 4К25", - пишут Трошин и Легостаев.

Благодаря росту прогнозных показателей, несмотря на существенный рост котировок, мультипликаторы "Аренадаты" остаются самыми низкими в секторе, подчеркивают эксперты. Компания торгуется с существенным дисконтом к медиане аналогов, при этом текущие и прогнозные финансовые показатели компании превосходят ожидания по аналогам

"Считаем текущие уровни котировок несправедливыми и ожидаем роста мультипликатора компании как минимум до медианных значений, - отмечают стратеги банка. - В связи с этим мы продлеваем нашу тактическую идею "покупать акции Аренадаты". Изначально идея выпускалась под операционные результаты, но в связи с существенным перевыполнением наших ожиданий, мы теперь прогнозируем дальнейший рост котировок на фоне сильной отчетности по МСФО за 2025 год и гайденса на 2026 год. Текущая доходность идеи с момент открытия составляет 26%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.