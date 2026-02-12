Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

При этом он сохранит тенденцию к движению к верхней границе указанного коридора в отсутствие негативных вводных, говорится в комментарии аналитика.

Отчетность ПАО "Диасофт" за 9М25 будет в фокусе внимания инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.