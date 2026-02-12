"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Финансовые результаты компании по итогам второго полугодия 2025 года оказались лучше наших и рыночных ожиданий, если скорректировать их на разовые неденежные расходы в 301 млрд руб. Отдельно обращает на себя внимание сильная динамика FCF, которая позволила закончить год с чистой денежной позицией, - пишет эксперт. - В то же время оценка эмитента остается требовательной к будущему росту бизнеса - P/E 2026E составляет, по нашим расчетам, 7,3. При этом проекты компании после "Арктик СПГ 2" по-прежнему под вопросом из-за ограниченного количества рынков сбыта, санкций и высокой конкуренции на рынке СПГ. Кроме того, локально потенциал акций "НОВАТЭКа" ограничивает достаточно негативная конъюнктура на рынках нефти и газа".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, участвует в проектах в сфере СПГ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.