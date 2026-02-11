.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%
2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном...
 
Большинству россиян недоступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека на готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия". Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит. Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла...
 
Банки рассказали о динамике кешбэка в 2025 году
Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос "Ведомостей". Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450-500 млрд...
 
11 февраля 2026 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, предпочитаем, чтобы эти цели были достигнуты при помощи дипломатии. Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами (России и США) Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. По словам Лаврова, этим пониманиям российская сторона "остается полностью привержена".

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру", - добавил глава МИД.

Как указал Лавров, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах". "Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Кроме того, подчеркнул Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%. То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,27%, гонконгский Hang Seng - 0,44%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,66%.

В свою очередь мировые цены на нефть поднимаются утром в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,58%, до $69,20 за баррель. Во вторник контракт снизился в цене на 0,3%, до $68,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,63%, до $64,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 0,6%, до $63,96 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

"Бычьи" риски на рынке нефти сохраняются, поскольку переговоры США с Ираном продолжаются, но ситуация остается волатильной, - написали аналитики LSEG. - Это поддерживает наценку с учетом риска закрытия Ормузского пролива на фоне сохраняющегося санкционного давления и угроз ввести пошлины для стран, торгующих с Ираном".

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель. Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,387 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,698 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился всего на 0,05% и составил 119,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 1227,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,35%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,3%) и "СТМ-001Р-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-1,05%), "РЖД-001P-01R" (-0,33%) и "РЖД-001P-03R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" 12 февраля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до оферты через 15 месяцев. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-03 с фиксированными купонами на уровне 8,7 млрд рублей, флоатера серии 003Р-04 - на уровне 2,3 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций - "фикс" серии 003Р-03 и флоатер серии 003Р-04 - прошел 10 февраля. Общий планируемый объем выпусков составлял не менее 3 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, также предусмотрены оферты: через 3 года для "фикса" и через 2 года для флоатера. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 17,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 19,27% годовых. Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка в 300 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 13 февраля. Эмиссии будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, они также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 19,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Дата техразмещения - 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило величину спреда к значению ключевой ставки ЦБ РФ по выпуску 2-летних облигаций серии 001Р-09 на уровне 3,8% годовых. Значение ключевой ставки берется на 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода. Купоны ежемесячные. Объем выпуска пока не раскрыт. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 22-25-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение состоится 13 февраля.

Первоуральскбанк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация начиная с 6-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 1,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П19 в размере 14,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля без премаркетинга. Техразмещение начнется 13 февраля. Объем займа пока не раскрывается.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило объем размещения облигаций серии БО-П20 с фиксированными купонами в размере 3 млрд рублей, а также перенесло размещение флоатера серии БО-П21 на неопределенный срок. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 15,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,17% годовых. Сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций - "фикс" серии БО-П20 и флоатер серии БО-П21 - прошел 10 февраля. Планировалось, что общий планируемый объем выпусков составит 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По флоатеру БО-П21 купоны должны были определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда составлял 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ПАО "Ростелеком" 12 февраля проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-23R планируемым объемом 15 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,79% годовых. Техразмещение запланировано на 18 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 24 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Илон" (эмитент облигаций сети фитнес-клубов DDX Fitness) 3 марта планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 20% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Эталон-финанс" установило ставку 13-21-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 21% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 13,7% годовых до оферты с исполнением 20 февраля 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 12 по 18 февраля включительно.

ООО "Всеинструменты.ру" (MOEX: VSEH) 2 марта выкупит по офертам до 2 млн облигаций серий 001Р-02 и 001Р-05. Цена приобретения бумаг выпуска 001Р-02 составит не более 102,98% от номинала, цена выкупа облигаций серии 001Р-05 - не более 103,20% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 27 февраля. Компания разместила флоатер серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в октябре 2024 года, выпуск 001Р-05 объемом 2,5 млрд рублей - в марте 2025 года.

ООО "Племзавод "Пушкинское" 9 февраля допустило технический дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости 4-летнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. Размер обязательства по выплате купонного дохода за 16-й период - 1,3 млн рублей. Объем обязательства по выплате части номинальной стоимости - 37,5 млн рублей. Владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по бумагам племзавода "Пушкинское" к лицу, предоставившему обеспечение в форме поручительства - ООО "Племзавод им. Ленина". Племзавод "Пушкинское" разместил 4-летний выпуск БО-01 объемом 375 млн рублей в мае 2023 года по ставке 14% годовых.

АО "Вератек" допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БO-01. Сумма неисполненных обязательств - 32,4 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Это второй техдефолт компании по данному выпуску - ранее он допустил его при выплате 5-го купона. Компания размещала 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей с ноября 2024 года по июль 2025 года. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 26% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 555,4 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 18:22
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 18:02
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ. Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб. "Результаты показали сильный рост чистых...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:51
Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений о...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем продолжает немного слабеть в паре с юанем несмотря на уверенный рост нефти
Москва. 11 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль немного дешевеет на нейтральном новостном фоне и несмотря на уверенный рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,159 руб., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 15:01
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций Аренадаты
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и...    читать дальше
.
11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.