Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, предпочитаем, чтобы эти цели были достигнуты при помощи дипломатии. Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами (России и США) Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. По словам Лаврова, этим пониманиям российская сторона "остается полностью привержена".

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру", - добавил глава МИД.

Как указал Лавров, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах". "Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Кроме того, подчеркнул Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%. То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,27%, гонконгский Hang Seng - 0,44%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,66%.

В свою очередь мировые цены на нефть поднимаются утром в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,58%, до $69,20 за баррель. Во вторник контракт снизился в цене на 0,3%, до $68,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,63%, до $64,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 0,6%, до $63,96 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

"Бычьи" риски на рынке нефти сохраняются, поскольку переговоры США с Ираном продолжаются, но ситуация остается волатильной, - написали аналитики LSEG. - Это поддерживает наценку с учетом риска закрытия Ормузского пролива на фоне сохраняющегося санкционного давления и угроз ввести пошлины для стран, торгующих с Ираном".

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель. Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,387 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,698 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился всего на 0,05% и составил 119,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 1227,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,35%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,3%) и "СТМ-001Р-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-1,05%), "РЖД-001P-01R" (-0,33%) и "РЖД-001P-03R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" 12 февраля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до оферты через 15 месяцев. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-03 с фиксированными купонами на уровне 8,7 млрд рублей, флоатера серии 003Р-04 - на уровне 2,3 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций - "фикс" серии 003Р-03 и флоатер серии 003Р-04 - прошел 10 февраля. Общий планируемый объем выпусков составлял не менее 3 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, также предусмотрены оферты: через 3 года для "фикса" и через 2 года для флоатера. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 17,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 19,27% годовых. Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка в 300 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 13 февраля. Эмиссии будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, они также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 19,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Дата техразмещения - 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило величину спреда к значению ключевой ставки ЦБ РФ по выпуску 2-летних облигаций серии 001Р-09 на уровне 3,8% годовых. Значение ключевой ставки берется на 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода. Купоны ежемесячные. Объем выпуска пока не раскрыт. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 22-25-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение состоится 13 февраля.

Первоуральскбанк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация начиная с 6-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 1,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П19 в размере 14,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля без премаркетинга. Техразмещение начнется 13 февраля. Объем займа пока не раскрывается.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило объем размещения облигаций серии БО-П20 с фиксированными купонами в размере 3 млрд рублей, а также перенесло размещение флоатера серии БО-П21 на неопределенный срок. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 15,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,17% годовых. Сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций - "фикс" серии БО-П20 и флоатер серии БО-П21 - прошел 10 февраля. Планировалось, что общий планируемый объем выпусков составит 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По флоатеру БО-П21 купоны должны были определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда составлял 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ПАО "Ростелеком" 12 февраля проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-23R планируемым объемом 15 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,79% годовых. Техразмещение запланировано на 18 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 24 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Илон" (эмитент облигаций сети фитнес-клубов DDX Fitness) 3 марта планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 20% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Эталон-финанс" установило ставку 13-21-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 21% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 13,7% годовых до оферты с исполнением 20 февраля 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 12 по 18 февраля включительно.

ООО "Всеинструменты.ру" (MOEX: VSEH) 2 марта выкупит по офертам до 2 млн облигаций серий 001Р-02 и 001Р-05. Цена приобретения бумаг выпуска 001Р-02 составит не более 102,98% от номинала, цена выкупа облигаций серии 001Р-05 - не более 103,20% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 27 февраля. Компания разместила флоатер серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в октябре 2024 года, выпуск 001Р-05 объемом 2,5 млрд рублей - в марте 2025 года.

ООО "Племзавод "Пушкинское" 9 февраля допустило технический дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости 4-летнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. Размер обязательства по выплате купонного дохода за 16-й период - 1,3 млн рублей. Объем обязательства по выплате части номинальной стоимости - 37,5 млн рублей. Владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по бумагам племзавода "Пушкинское" к лицу, предоставившему обеспечение в форме поручительства - ООО "Племзавод им. Ленина". Племзавод "Пушкинское" разместил 4-летний выпуск БО-01 объемом 375 млн рублей в мае 2023 года по ставке 14% годовых.

АО "Вератек" допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БO-01. Сумма неисполненных обязательств - 32,4 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Это второй техдефолт компании по данному выпуску - ранее он допустил его при выплате 5-го купона. Компания размещала 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей с ноября 2024 года по июль 2025 года. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 26% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 555,4 млн рублей.