ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
09 февраля 2026 года 19:32

Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2725п по индексу МосБиржи на фоне паузы в переговорах по Украине

Москва. 9 февраля. Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения на фоне паузы в переговорах по украинскому урегулированию, санкционных рисков со стороны Запада, а также ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68,7 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,64 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2712,47 пункта), индекс РТС - 1105,77 пункта (-1,1%); лидировали в снижении "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7%), акции "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 февраля, составил 77,6502 руб. (+59,62 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%) "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что переговоры по Украине идут очень хорошо, в результате может что-то произойти. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно.

В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине. "Я не думаю, что здесь США что-либо назначают", - приводит издание The Guardian слова Уитакера, комментировавшего высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон дал время добиться соглашения до июня. По словам Уитакера, устанавливать конечные сроки в нынешних условиях "очень опасное" решение.

Рост ВВП РФ в декабре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 0,1% в ноябре (c исключением сезонного фактора - рост на 1,8% м/м), на 1,0% в октябре, говорится в опубликованном в пятницу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Росстат ранее сообщил, что за 2025 год ВВП РФ вырос на 1,0% после роста на 4,9% в 2024 году.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в IV квартале 2025 года на 1,0% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение. Переговоры в Абу-Даби по Украине подвижек не принесли, ЕС представил 20-й пакет санкций в отношении РФ, который включает полный запрет на морские перевозки российской нефти. Неопределенность довлеет и в отношении итогов предстоящего заседания ЦБ РФ: ожидания рынка разделились между монетарной паузой и осторожным снижением ставки.

Нефть вновь подросла и торгуется недалеко от уровня $70 за баррель Brent, золото вернулось выше $5000 за тройскую унцию - переговоры США и Ирана в Омане завершились ничем, угроза эскалации на Ближнем Востоке сохраняется. Кроме того, снижение показал доллар - индекс DXY опустился ниже 97 пунктов, отметил эксперт.

Во вторник в США появятся данные по розничным продажам за декабрь, EIA опубликует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке Сбербанк (MOEX: SBER) представит финрезультаты по РСБУ за январь, "Европлан" (MOEX: LEAS) - операционные данные за 2025 года, на Мосбирже возобновятся торги фьючерсами на акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON). "Вероятно, индекс МосБиржи в ближайшие дни продолжит консолидироваться в узком диапазоне 2700-2800 пунктов, однако если позитива не случится, бенчмарк может опуститься под 2700 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, основные потери индекс МосБиржи понес утром, после чего на протяжении дня двигался в боковике. На прошлой неделе отсутствие конкретики по поводу следующего раунда мирных переговоров по Украине вызвало продажи акций, и пока новостей по этой теме нет. Геополитический фон, в частности ситуация с санкционным давлением, остается относительно стабильным.

Также с прошлой недели ухудшению настроений инвесторов способствовали новости по поводу обращения ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) за господдержкой на сумму 50 млрд рублей. В компании подчеркнули, что цель обращения - получение субсидирования ставок, по которым сейчас обслуживаются долги компании. С момента объявления новости котировки бумаг снизились на 12%. В МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) сообщили о росте выручки в IV квартале на 22,4%, до 319,8 млрд руб.

Главное событие текущей недели - опорное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, где регулятор представит среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год, напомнил Федосов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что в минувшую пятницу стало известно о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС, которые включают полный запрет на морские перевозки нефти российского происхождения, а также ограничения в отношении банковского сектора, что не вызывает оптимизма на рынке акций.

На текущей неделе в центре внимания будет опорное заседание Банка России 13 февраля, по итогам которого станет известен обновленный среднесрочный прогноз регулятора. "Мы ожидаем, что прогноз по инфляции и ключевой ставке на 2026 год будет пересмотрен в большую сторону, так как накопленная инфляция за январь составила 2,04% в связи с повышением НДС, а также повышенной потребительской активностью в январе, которая подтверждается повышенной инфляцией в категории социально значимых товаров", - отмечают эксперты.

Для достижения целевого уровня инфляции в 4% Банку России может потребоваться существенная дефляция в середине года, как это наблюдалось в 2025 году. Также в пятницу будут опубликованы данные по инфляции за январь 2026 года.

В целом на рынке акций ожидается сохранение волатильности, инвесторы будут следить за развитием переговорного процесса между Россией, США и Украиной, а также поступающими макроэкономическими данными. Если цены на нефть и золото удержатся на текущих уровнях, это может спровоцировать волну покупок в бумагах экспортеров. Индекс МосБиржи продолжит торговаться в боковом диапазоне: уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, в то время как сопротивление расположено в районе 2780 пунктов, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи обновил трехнедельные минимумы. Геополитическая риторика меняется, привнося негативный сантимент в акции. Основной причиной этого является то, что мирное урегулирование по украинскому вопросу застопорилось, что монетарная пауза ЦБ может продолжиться, а рубль остается крепким.

Участники рынка опасаются, что регулятор в ближайшие полгода практически не будет снижать ключевую ставку. Представители ЦБ дают комментарии о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Сейчас перед заседанием регулятора 13 февраля началась "неделя тишины" и новых заявлений от представителей ЦБ не будет. В фокусе на этой неделе будут данные от Росстата по недельной инфляции, напомнил эксперт.

Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, США отказались от идей, предложенных на русско-американском саммите в Анкоридже. Соответственно, предсказуемость событий вокруг урегулирования становится еще ниже. Тем не менее, на рынке акций возможен коррекционный отскок от зоны поддержки в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи, не исключен подъем к верхней границе привычного боковика - 2800 пунктам, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,9% и обновил исторический максимум, австралийский индекс ASX Australia поднялся на 2%, южнокорейский Kospi - на 4,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-1%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК растут на 0,1-0,5% после негативного старта торгов).

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) под руководством премьера Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента страны, получив 316 из 465 мест, передают местные СМИ. Еще 36 мест получили ее партнеры по коалиции - Партия инноваций. Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 году, предыдущий рекорд был достигнут в 1986 году при премьере Ясухиро Накасонэ, тогда партия получила 300 мест.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на $41,2 млрд (на 1,2%) относительно предыдущего месяца и составили $3,399 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая. Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд и в очередной раз обновили максимум за 10 лет (с ноября 2015 года).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к росту отыграв утренние потери; в центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $68,74 за баррель (+1% и +0,7% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,16 за баррель (+1% и +0,4% в пятницу).

Ранее в понедельник цена контрактов на Brent опускалась до $67,02 за баррель, на WTI - до $62,62 за баррель.

Сообщения о том, что стороны позитивно оценили итоги переговоров между США и Ираном, прошедших в Омане в минувшую пятницу, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей. Европейская комиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти.

Ранее президент США заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из РФ и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-10,2% и -6,2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-3,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,4% и -3% "префы"), "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-3,4%, до 72,5 рубля), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,3%).

Акции компании "ВИ.ру" снизились после известий, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2025 год в размере 2 рубля на обыкновенную акцию. В совокупности на дивиденды может быть направлен 1 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 25 марта 2026 года. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 14 марта 2026 года.

Выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+17% и +10,6% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5,8% и +14,4% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,03 млрд рублей (из них 10,98 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,21 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 3,18 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


