Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" по результатам анализа операционных показателей компании за 2025год, сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании в долгосрочной перспективе, полагая, что при достижении прогнозных показателей сохраняется потенциал роста, - пишет эксперт. - Приобретение бизнеса OBI и последующая интеграция требуют внимательного мониторинга, поскольку актив не является профильным для Группы. На текущем этапе сделка скорее повышает уровень неопределенности, и оценка эффекта M&A будет возможна по мере появления результатов".

По мнению Зорина, низкий уровень чистого долга "Ленты" создает пространство для продолжения активной экспансии и реализации M&A-сделок, что в текущей рыночной конъюнктуре может рассматриваться как конкурентное преимущество на фоне возможности приобретения активов на привлекательных условиях

