"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций XPeng

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций XPeng с целевой ценой $20,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 14% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

"Сегмент электромобилей в Китае замедляется, а государственные стимулы снижаются. В таких условиях XPeng остается компанией с потенциалом выше рынка за счет обновления продуктового портфеля и расширения целевых сегментов. Переход к более массовым моделям и запуск EREV-версий поддерживают рост объемов и улучшение маржинальности за счет эффекта масштаба", - пишет эксперт Айнур Дуйсембаева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.