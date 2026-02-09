.
.
.
.
.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
09 февраля 2026 года 17:00

"Финам" понизил рейтинг акций Merck до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Merck & Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $121,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Merck за последние полгода подорожали на 48% и в полной мере оправдали наши инвестиционные ожидания - симпатии инвесторов вернулись к Big Pharma, которой удалось договориться с Трампом о ценах и об избавлении от тарифов, - отмечает эксперт. - Ранее Merck объявила и о планах многомиллиардных вложений в производственные мощности на территории США в обозримые годы, а в декабре заключила соглашение с администрацией Трампа. Лояльность к требованиям новой администрации снижает риски, связанные с вложениями в акции эмитента. Вместе с тем в результате ралли в динамику акций Merck оказались заложены все основные драйверы роста на год вперед".

Merck & Co. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
10 февраля 2026 года 15:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз с результатами за январь 2026 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 21,7 % и оказалась на 28,4% выше декабрьской, что мы считаем...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 15:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб
Аналитики банка ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк в январе...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 14:37
Дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля - ПСБ
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 14:00
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций China Merchants Bank класса А
"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "China Merchants...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 13:32
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы,...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 13:01
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме - "Цифра брокер"
Сбербанк начинает 2026 год в максимально сильной форме, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". Сбербанк опубликовал результаты отчета по РПБУ за январь 2026 года: - Чистая прибыль составила 161,7 млрд рублей - рост на 21,7% год к году. - Рентабельность капитала - 23,2%. - Чистые...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ умеренно позитивно. Высокие ставки на...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 12:07
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies
"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:46
Акции Ленты по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 29,2 руб. и 55,0 руб. за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 26,4% для "префов" и 35,8% - для "обычки". "Сильная...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 11:06
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятен переход курса пары рубль/юань к консолидации в середине диапазона 10,8-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "К концу сессии понедельника наметилась нормализация ситуации с юаневой...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:49
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 13 февраля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 13 февраля с ужесточением риторики, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Северстали на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 1265 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28,2%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Северсталь" продемонстрировала неоднозначные финансовые результаты...    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:12
Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 10 февраля. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть.    читать дальше
.
10 февраля 2026 года 10:10
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ленты
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне опубликованных операционных результатов компании за четвертый квартал 2025 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Как и у X5, рост выручки у "Ленты" в 4К25 несколько замедлился...    читать дальше
.
