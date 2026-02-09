Газпром капитал заложил премию 50 б.п. в ориентир по купону размещаемого выпуска облигаций - инвестбанк "Синара"

"Газпром капитал" заложил премию 50 б.п. в ориентир по купону размещаемого во вторник выпуска облигаций серии БО-003Р-18, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Газпром капитал" 10 февраля планирует сбор заявок на размещение 5-летнего валютного выпуска серии БО-003Р-18 на сумму от $200 млн. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 7,75% (YTM 8,03%). Номинал облигации - $1000. Дата размещения - 13 февраля.

"На наш взгляд, эмитент заложил в ориентир премию в 50 б. п. При уменьшении купона до 7,25% (YTM 7,50%) он выглядит по-прежнему интересно, соответствуя верхней границе диапазона доходностей долларовых облигаций с рейтингом ААА", - отмечают эксперты инвестбанка.

