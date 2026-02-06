Рынок акций РФ завершил неделю снижением в отсутствие прорыва в переговорах по Украине и новых санкций ЕС

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада; фактором поддержки выступила подросшая вечером нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2735 пунктов, уровня середины января.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2735,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1118,33 пункта (-0,7%). Лидировали в снижении акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), но выросли вместе с металлами бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составил 77,054 руб. (+50,17 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,7-3,4% на фоне роста доллара от ЦБ на 1,32 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,3%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,2%).

Госсекретарь США Марко Рубио в середине недели заявил, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды - делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных, впервые за пять месяцев. Уиткофф отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Тем временем, в пятницу стало известно о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС. В 20-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует ввести запрет на обслуживание транспортировки нефти из РФ, новые ограничительные меры в отношении российского банковского сектора (в санкционные списки внесены 20 региональных банков), а также дополнительные экспортные ограничения, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Еврокомиссия "предлагает ввести квоту на аммиак, чтобы ограничить импорт". Помимо этого, согласно заявлению, ЕС планирует "новые запреты на импорт металлов, химических веществ и критически важных минералов, которые еще не подпали под санкции, на сумму более 570 млн евро".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, колебания индекса МосБиржи в конце недели сместились вниз в область 2720-2750 пунктов. Переговорный трек по Украине встал на паузу до объявления следующего раунда, а в ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций. Рост инфляции, зафиксированный Росстатом на 2 февраля, усилил сомнения инвесторов в снижении ключевой ставки ЦБ на предстоящем февральском заседании.

На биржах Китая и США настроения остаются минорными, под давлением компании техсектора. Котировки золота стабилизируются под $5000 за унцию после волны коррекции. Нефти пока удается держаться недалеко от $70 за баррель Brent за счет "иранского фактора". В Омане ожидаются переговоры представителей Вашингтона и Тегерана, и если удастся добиться деэскалации напряженности, нефть начнет дешеветь, считает эксперт.

В начале будущей недели участники торгов могут обратить внимание на выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. На российском рынке "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) представит операционные результаты за 2025 год, "Самолет" (MOEX: SMLT) проведет звонок с аналитиками, чтобы прокомментировать последние новости. В целом без ярких внешних новостей боковик 2700-2800 пунктов по индексу МосБиржи может сохранять актуальность в начале будущей недели, полагает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, в первой половине недели индекс МосБиржи поднимался до 2800 пунктов в преддверии мирных переговоров по Украине в ОАЭ 4-5 февраля. Хотя изначально было заявлено, что появление каких-либо заявлений по итогам переговоров маловероятно, отсутствие новостей по поводу следующей встречи способствовало снижению рынка акций. Ухудшению настроений инвесторов в конце недели также способствовали сообщения о том, что девелопер "Самолет" обратился за помощью к государству с целью оптимизации финансирования группы, отметил эксперт.

В котировках апрельских фьючерсов на нефть марки Brent наблюдалась высокая волатильность на фоне обострения в отношениях США и Ирана. Котировки акций "ЛУКОЙЛа" находятся заметно ниже, чем после дивидендного "гэпа". В конце января в компании сообщили о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH, однако возможность сделки зависит от получения регуляторных согласований. Заседание СД Банка России 13 февраля будет "опорным": регулятор представит среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год. Инфляционная ситуация развивается в рамках ожиданий, однако рост цен остается устойчивым, что говорит в пользу паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, полагает Алексеев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что рынок на неделе просел в отсутствие явного позитива и осторожных заявлений сторон по украинскому урегулированию после завершения очередного раунда переговоров.

Переговоры в Абу-Даби прошли без видимых сильных сдвигов в позициях, но отмечаемая сторонами взаимная готовность к конструктиву и дальнейшей проработке спорных вопросов поддерживает среднесрочные позитивные ожидания по геополитике. Учитывая, что рынок акций уже выглядит несколько перепроданным, возможны попытки коррекции вверх индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов, считает Локтюхов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, мировые фондовые площадки в пятницу подают смешанные сигналы, при этом слабо выглядят акции технологических компаний, связанных с ИИ.

Российский рынок акций в пятницу показал неуверенную динамику. Второй раунд переговоров в Абу-Даби не ускорил продвижение к мирному соглашению. В свою очередь, среди аналитиков крепнет убеждение, что Банк России на заседании 13 февраля возьмет паузу в снижении ключевой ставки и оставит ее на уровне 16% из-за остановки темпов снижения инфляции, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи опустился к нижней границе канала, но не пошел ниже, оставшись в пределах восходящего тренда. Следующий уровень поддержки находится около 2675 пунктов, а уровень сопротивления сложился возле 2845 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы ждут сигналов от геополитики и ЦБ, в акциях актуализировались нисходящие риски.

Индекс МосБиржи и РТС опустились до минимумов с середины января, так и не получив значимых обнадеживающих геополитических сигналов по итогам прошедших в ОАЭ переговоров по Украине. На корпоративном фронте благодаря оптимистичным ожиданиям менеджмента на текущий год можно отметить продолжение роста акций ВТБ. Застройщик "Самолет", в то же время, оказался под давлением после новостей об обращении за государственной поддержкой в виде льготного кредита на 50 млрд руб.

На следующей неделе российский фондовый рынок может оказаться без значимых позитивных геополитических ориентиров ввиду отсутствия даты следующих переговоров по Украине, а также сообщений о разработке новых санкций США и ЕС. Указанные факторы могут оказывать давление на настроения, как и ожидания возможной паузы ЦБ РФ в снижении ключевой ставки с текущих 16% на заседании в пятницу, 13 февраля. Регулятор может пойти на подобный шаг в связи с актуальностью повышенной инфляции, а при более "бычьем" сценарии - снизить ставку на 50 базисных пунктов с умеренно "голубиным" сигналом на следующие заседания (умеренно позитивно для акций). Если рынок не получит значимых "бычьих" драйверов, индекс МосБиржи в моменте может протестировать уровень 2700 пунктов с важной среднесрочной поддержкой у минимума текущего года 2674 пункта, где покупки, впрочем, могут возобновиться при надеждах на геополитические и монетарные улучшения, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), но подросли Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавили 0,7-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1-1,6% во главе с Dow).

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 2,6% год к году и на 2,9% месяц к месяцу, согласно официальным данным. Аналитики не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали снижения второго на 1,3%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в ФРГ в декабре сократился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали снижения промпроизводства на 0,3%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до максимальных за полгода 57,3 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали снижения показателя до 55 пунктов, по данным Trading Economics. В феврале 2025 года индекс находился на отметке 64,7 пункта.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к росту после прошедших переговоров США и Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,31 за баррель (+1,1% и -2,8% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,95 за баррель (+1% и -2,8% накануне).

США и Иран в столице Омана договорились о продолжении переговорного процесса, сообщил в пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи. По данным газеты Tehran Times, министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены. "Достигнута договоренность продолжить переговоры. Время, место и формат определят власти наших стран", - отметил Аракчи.

Пятничные переговоры он охарактеризовал как "продолжительные и интенсивные".

Со своей стороны, агентство Мехр подчеркивает, что представители обеих сторон возвращаются в свои столицы. Иранские СМИ не приводят подробностей о том, какие темы обсуждались. Изначально делегация республики выражала готовность обсудить тему атомной программы. При этом американская сторона настаивала на более широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу, действия Тегерана в ближневосточном регионе.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных вооруженных сил США.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ГК "Самолет" (-4,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4,4% и -6,1% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,7% и -3,2% "префы"), "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-3,3%), МКПАО "Лента" (-3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,5%).

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-1,6%) по РСБУ за 2025 год вырос в 15,7 раза, до 37 млрд руб., сообщила компания в бухгалтерской отчетности. Процентные расходы "КАМАЗа" за прошлый год составили 35,6 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в позапрошлом году. Выручка группы в отчетном периоде снизилась на 2,5%, до 315,2 млрд руб.

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,2%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+3,7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,4% и +7,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+0,8%, до 1725 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 финансового года (смещен на один квартал по сравнению с календарным - ИФ) в размере 102 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату этих дивидендов планируется направить 1,071 млрд рублей. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату дивидендов, - 23 марта 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,01 млрд рублей (из них 12,79 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,1 млрд рублей на бумаги ПАО "Южуралзолото" и 3,16 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).