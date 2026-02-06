ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"

Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. - Основная причина заключается в ожидаемом ускорении инфляции в начале года на фоне повышения ставки НДС с 20% до 22% и неопределенности относительно того, насколько уже эффект заложен в цены или может спровоцировать инфляционную спираль".

Мнение эксперта укрепилось после публикации обзора "О чем говорят тренды" накануне. В бюллетене говорится, что заметная реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, могут удлинить инерционный инфляционный "хвост" и замедлить дезинфляцию.

"Дальнейшее снижение инфляции к цели в 4% продолжит требовать сохранения жестких денежно-кредитных условий в экономике, что указывает на возможность пауз в цикле снижения ключевой ставки и ее сохранение на достаточно высоком уровне до конца года, - отмечает Пырьева. - Таким образом, Банк России дает достаточно жесткий сигнал о том, что снижение ставки будет происходить медленно и с паузами".

