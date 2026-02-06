06 февраля 2026 года 10:29
Рубль под конец недели немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,084 руб. (+1,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,09 коп. выше уровня действующего официального курса.
Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).
Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.
Цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Эталонные сорта Brent и WTI подешевели в четверг на 2,7-2,8% соответственно.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск растет на 1,32%, до $68,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,42%, до $64,18 за баррель.
Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций".
"Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
"Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
06 февраля 2026 года 13:48
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова.
Эмитент опубликовал... читать дальше
06 февраля 2026 года 13:20
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.
Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по... читать дальше
06 февраля 2026 года 12:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков.
Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,... читать дальше
06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.
Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт.
"На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что... читать дальше
06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.
Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%.... читать дальше
06 февраля 2026 года 11:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.
Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт.
"EBITDA ниже... читать дальше
06 февраля 2026 года 10:39
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.
Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит... читать дальше
06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.
Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,... читать дальше
06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт.
До заседания ЦБ... читать дальше
06 февраля 2026 года 09:45
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
06 февраля 2026 года 09:42
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года.
Эксперты сервиса... читать дальше
06 февраля 2026 года 09:22
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют высокую инвестиционную привлекательность для долгосрочных покупок на фоне сильных фундаментальных показателей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
Эмитент опубликовал... читать дальше
06 февраля 2026 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в четверг падением индексов на 1,2-1,6%. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $67,9 за баррель. читать дальше
