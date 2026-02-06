Рубль под конец недели немного дешевеет в паре с юанем

Москва. 6 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,084 руб. (+1,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Эталонные сорта Brent и WTI подешевели в четверг на 2,7-2,8% соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск растет на 1,32%, до $68,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,42%, до $64,18 за баррель.

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.