Индекс Мосбиржи может показать отскок в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях, отмечаемая сторонами взаимная готовность к конструктиву и дальнейшей проработке спорных вопросов поддерживают среднесрочные позитивные ожидания по геополитике, отмечает эксперт.

"Учитывая, что рынок акций уже выглядит несколько перепроданным и пока оснований для появления новостного негатива вроде нет, в пятницу он может попытаться отскочить. Допускаем возврат индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов", - пишет Локтюхов.

