Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции ВИ.ру по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
06 февраля 2026 года 09:42
Акции ВИ.ру по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент подвел операционные результаты по итогам двенадцати месяцев и четвертого квартала 2025 года. Эксперты сервиса нейтрально оценивают отчетность, отмечая замедление темпов роста бизнеса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
06 февраля 2026 года 15:02
