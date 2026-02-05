.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
 
Ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям
Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице. В письме от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя...
 
Авиакомпании просят ограничить долю иностранных конкурентов
Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов. Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. В 2025...
 
05 февраля 2026 года 19:32

Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 5 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивали свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,07 руб., что на 8,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 6 февраля на 35,79 копейки, до 76,5523 руб./$1, и уменьшил курс евро на 82,57 копейки, до 90,2881 руб./EUR1.

"Пара CNY/RUB сегодня торговалась в диапазоне 10,95-11,05 рубля за юань. Ежедневные продажи Банком России валюты сглаживают колебания курса национальной валюты, но в целом мы ожидаем небольшое ослабление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды. Он также пообещал прогресс в предстоящие недели и поблагодарил власти ОАЭ, предоставившие площадку для переговоров.

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в четверг, рынок надеется, что переговоры США и Ирана позволят избежать эскалации напряженности в регионе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $67,36 за баррель, что на 3,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,13%, до $63,09 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе состоятся в пятницу в Омане.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место их проведения с Турции на Оман. Это привело к подъему цен на нефть более чем на 3% в среду.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 13 базисных пунктов - до 15,61% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца уменьшились в четверг на 1 базисный пункт - до 15,83% и 16,32% годовых. Версия на 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта и составила 17,24% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2026 года 19:32
Рынок акций РФ в четверг упал ниже 2740п по индексу МосБиржи в отсутствие прорыва в переговорах по Украине
Москва. 5 февраля. Российский рынок акций в четверг ускорил снижение в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата об ускорении инфляции и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть Brent упала к $67 за баррель после роста накануне к $70). Индекс МосБиржи откатился ниже 2740 пунктов.    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 19:03
Наиболее вероятна консолидация пары рубль/юань в диапазоне 10,9-11,14 руб./юань до конца недели - "БКС МИ"
Наиболее вероятна консолидация пары рубль/юань в диапазоне 10,9-11,14 руб./юань до конца недели с попыткой выйти из него вверх, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Рубль на старте торгов в четверг резко укрепился к юаню, который установил минимум недели около 10,92 руб./юань,...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 18:29
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые бонды РЖД - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации РЖД в юанях серии БО-001Р-51R, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. ОАО "РЖД" 5 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии БО-001Р-51R со сроком погашения 3,6 года (1320 дней). Индикативная...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 18:07
"БКС МИ" повысил оценку акций AMD до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "позитивной" благодаря адекватной оценке и сильной конкурентной позиции, сохранив при этом прогнозную стоимость бумаг на уровне $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Умеренные ожидания...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 17:32
"Финам" установил прогнозную цену акций iShares Silver Trust на уровне $110
"Финам" установил целевую цену акций iShares Silver Trust на уровне $110 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 50% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На рынке серебра шесть последних лет отмечается...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 17:01
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 471 руб
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 471 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 56% с текущих уровней, сообщается в комментарии главного аналитика Дмитрия Донецкого. "Стоимость капитала (COE) в модели закладываем на уровне 22,4%. Целевой...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 16:33
Акции МДМГ по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты сервиса позитивно оценивают операционные и предварительные финансовые результаты...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 16:01
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Транснефть в топ-10 российских акций, исключили ЛУКОЙЛ
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, на фоне широких дисконтов на российскую нефть и приближения дивидендного сезона заменив бумаги "ЛУКОЙЛА" акциями "Транснефти", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "МТС", "Транснефть", "Полюс",...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 15:30
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "За последнюю неделю января темпы роста цен не изменились (0,2%, после 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции, по нашим оценкам, остался около 6,4%...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 15:21
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне падения нефти
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль умеренно дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 15:02
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1520 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 14:38
Курс рубля в феврале составит 77-80 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент отчитался за 4К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 13:38
Длинные выпуски ОФЗ по-прежнему интересны - "Цифра брокер"
Длинные выпуски рублевых гособлигаций по-прежнему остаются интересными для инвестиций, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем в ближайшее время на рынке достаточно волатильную динамику в связи с заседанием Банка России (13 февраля), а также на фоне...    читать дальше
.
05 февраля 2026 года 13:16
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на алмазы в январе 2026 года продолжили снижаться, следует из данных...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.