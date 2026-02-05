Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 5 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивали свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,07 руб., что на 8,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 6 февраля на 35,79 копейки, до 76,5523 руб./$1, и уменьшил курс евро на 82,57 копейки, до 90,2881 руб./EUR1.

"Пара CNY/RUB сегодня торговалась в диапазоне 10,95-11,05 рубля за юань. Ежедневные продажи Банком России валюты сглаживают колебания курса национальной валюты, но в целом мы ожидаем небольшое ослабление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды. Он также пообещал прогресс в предстоящие недели и поблагодарил власти ОАЭ, предоставившие площадку для переговоров.

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в четверг, рынок надеется, что переговоры США и Ирана позволят избежать эскалации напряженности в регионе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $67,36 за баррель, что на 3,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,13%, до $63,09 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе состоятся в пятницу в Омане.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место их проведения с Турции на Оман. Это привело к подъему цен на нефть более чем на 3% в среду.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 13 базисных пунктов - до 15,61% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца уменьшились в четверг на 1 базисный пункт - до 15,83% и 16,32% годовых. Версия на 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта и составила 17,24% годовых.

