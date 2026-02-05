.
05 февраля 2026 года 17:01
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 471 руб
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 471 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 56% с текущих уровней, сообщается в комментарии главного аналитика Дмитрия Донецкого. "Стоимость капитала (COE) в модели закладываем на уровне 22,4%. Целевой мультипликатор P/B 1,14х, целевой форвардный P/E 4,56х. Текущие значения P/B 0,83х, форвардный P/E 3,3х. За 2025 год ожидаем дивиденды в размере 38-38,2 рубля, что дает 12,6% дивидендной доходности", - указывает эксперт. По мнению Донецкого, Сбербанк - одна из самых недооцененных компаний сектора с хорошей дивидендной доходностью и предсказуемой бизнес-моделью. Текущая недооценка, на взгляд аналитика, вызвана слухами о обмене заблокированных иностранных акций на акции Сбера, однако ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной уже дал свою оценку: "Что касается потенциального навеса предложения - его не будет. Если вообще такие сделки состоятся, то его не будет, потому что будут действовать ограничения на последующие продажи". Из ближайших триггеров стратег выделил публикацию годового отчета 26 февраля и данные за январь 10 февраля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
