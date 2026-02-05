Акции МДМГ по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты сервиса позитивно оценивают операционные и предварительные финансовые результаты компании за IV квартал и весь 2025 год.

"Менеджмент позитивно смотрит на 2026 год, в котором компания продолжит свое развитие: начнется реконструкция недавно приобретенного здания в Москве под новый многопрофильный госпиталь и продолжится реализация начатых ранее проектов по строительству медицинских учреждений, - отмечают аналитики. - Сумма запланированных затрат на развитие бизнеса в 2026-2027 годах составляет 10 млрд рублей. Также согласно заявлению менеджмента, компания планирует активно рассматривать возможности на рынке M&A".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.