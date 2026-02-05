Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ

Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"За последнюю неделю января темпы роста цен не изменились (0,2%, после 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции, по нашим оценкам, остался около 6,4% г/г, - констатирует эксперт. - Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки. Скорее даже, напротив. Тем не менее, считаем неверным торопиться с выводами, так как среднесрочная траектория инфляции полностью соответствует прогнозу ЦБ, а пауза в снижении ключевой ставки с высокой вероятностью сдвинет траекторию ключевой ставки в 2026 году к верхней границе базового прогноза ЦБ (средняя ставка в текущем году 13-15%), что нежелательно для экономики".

