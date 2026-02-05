.
.
.
.
.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
 
Ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям
Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице. В письме от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя...
 
Авиакомпании просят ограничить долю иностранных конкурентов
Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов. Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. В 2025...
 
05 февраля 2026 года 10:30

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне упавшей нефти. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0145 руб. (+2,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, будет торговаться в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань до конца текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается постепенное нарастание сигналов об истощении избыточного предложения юаней и даже формировании их локального дефицита, - констатирует эксперт. - В то же время, поддержка рубля со стороны регулятора также остается значимой. В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 млрд рублей в день против 17,4 млрд руб. в январе). Суммарный объем интервенций за месяц вырастет (314 млрд руб. против 261 млрд руб.) за счет большего количества рабочих дней".

В таких условиях, в феврале аналитик рассчитывает на сохранение стоимости юаня в диапазоне 10,8-11,5 руб./юань. Стоимость доллара, по оценкам Попова, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории его глобальной стоимости.

В четверг, как и до конца текущей недели, эксперт ждет охранения курсовых котировок в районе 11 руб./ юань.

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва.

"Я бы хотел предупредить, что в таких ситуациях есть много деликатных моментов, и о прогрессе, скорее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва", - заявил Рубио журналистам в среду.

По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Кроме того, Рубио отметил, что сам факт участия РФ и Украины в переговорах является положительным. Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Цены на нефть активно опускаются утром в четверг после сильного роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $68,15 за баррель, что на 1,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,96%, до $63,85 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем, данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
05 февраля 2026 года 15:30
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "За последнюю неделю января темпы роста цен не изменились (0,2%, после 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции, по нашим оценкам, остался около 6,4%...
.
05 февраля 2026 года 15:21
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне падения нефти
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль умеренно дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.
.
05 февраля 2026 года 15:02
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1520 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и...
.
05 февраля 2026 года 14:38
Курс рубля в феврале составит 77-80 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким...
.
05 февраля 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент отчитался за 4К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по...
.
05 февраля 2026 года 13:38
Длинные выпуски ОФЗ по-прежнему интересны - "Цифра брокер"
Длинные выпуски рублевых гособлигаций по-прежнему остаются интересными для инвестиций, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем в ближайшее время на рынке достаточно волатильную динамику в связи с заседанием Банка России (13 февраля), а также на фоне...
.
05 февраля 2026 года 13:16
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на алмазы в январе 2026 года продолжили снижаться, следует из данных...
.
05 февраля 2026 года 12:46
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционные результаты за январь 2026 года. "Динамика вакансий...
.
05 февраля 2026 года 12:16
Волатильность на рынке нефти пока может остаться высокой - банк "Санкт-Петербург"
Волатильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом, отмечают они в комментарии, очередные негативные новости рискуют вновь увести цены нефти марки Brent выше $69 за баррель. Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях в целом может...
.
05 февраля 2026 года 11:51
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МДМГ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. "Сильная квартальная динамика выручки...
.
05 февраля 2026 года 11:26
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций Софтлайна
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Софтлайн", уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Компания опубликовала сокращенные финансовые показатели за 12М25. "Фактический...
.
05 февраля 2026 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ, ВТБ и Совкомбанка
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ПАО "ДОМ.РФ", ВТБ и Совкомбанка, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в декабре 2025 года. Исходя из него, сектор по...
.
05 февраля 2026 года 10:44
Рынок ОФЗ остается безыдейным на краткосрочном горизонте - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций остается безыдейным на краткосрочном горизонте, вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Аукционы Минфина в среду прошли...
.
05 февраля 2026 года 10:12
Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"
Волатильность на российском рынке акций пока сохранится, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Инвесторы в четверг продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби. Любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса Мосбиржи к уровням...
.
05 февраля 2026 года 10:01
Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные о недельной инфляции
Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
.
