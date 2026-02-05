.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"
.
05 февраля 2026 года 10:12
Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"
Волатильность на российском рынке акций пока сохранится, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Инвесторы в четверг продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби. Любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса Мосбиржи к уровням выше 2800 пунктов, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем сохранения волатильности, при этом поддержку рынку могут оказать стабильные цены на энергоносители и корпоративные отчетности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
05 февраля 2026 года 15:30
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "За последнюю неделю января темпы роста цен не изменились (0,2%, после 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции, по нашим оценкам, остался около 6,4%... читать дальше
.05 февраля 2026 года 15:21
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль умеренно дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. читать дальше
.05 февраля 2026 года 15:02
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1520 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и... читать дальше
.05 февраля 2026 года 14:38
Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким... читать дальше
.05 февраля 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент отчитался за 4К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:38
Длинные выпуски рублевых гособлигаций по-прежнему остаются интересными для инвестиций, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем в ближайшее время на рынке достаточно волатильную динамику в связи с заседанием Банка России (13 февраля), а также на фоне... читать дальше
.05 февраля 2026 года 13:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на алмазы в январе 2026 года продолжили снижаться, следует из данных... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционные результаты за январь 2026 года. "Динамика вакансий... читать дальше
.05 февраля 2026 года 12:16
латильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом, отмечают они в комментарии, очередные негативные новости рискуют вновь увести цены нефти марки Brent выше $69 за баррель. Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях в целом может... читать дальше
.05 февраля 2026 года 11:51
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. "Сильная квартальная динамика выручки... читать дальше
.05 февраля 2026 года 11:26
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Софтлайн", уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Компания опубликовала сокращенные финансовые показатели за 12М25. "Фактический... читать дальше
.05 февраля 2026 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ, ВТБ и Совкомбанка
азпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ПАО "ДОМ.РФ", ВТБ и Совкомбанка, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в декабре 2025 года. Исходя из него, сектор по... читать дальше
.05 февраля 2026 года 10:44
Рынок рублевых гособлигаций остается безыдейным на краткосрочном горизонте, вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Аукционы Минфина в среду прошли... читать дальше
.05 февраля 2026 года 10:30
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне упавшей нефти. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. читать дальше
.05 февраля 2026 года 10:01
Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.