Рубль в среду вырос в паре с юанем благодаря планам Минфина лишь слегка снизить в феврале продажу валюты по бюджетному правилу

Москва. 4 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос на сообщениях, что Минфин РФ в феврале лишь незначительно понижает ежедневные объемы продажи валюты с рекордных максимумов в январе.

Поддержку рублю могло оказать ожидание новостей относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но были перенесены на 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9865 руб., что на 10,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 5 февраля на 7,15 копейки, до 76,9102 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,6 копейки, до 91,1138 руб./EUR1.

"Рубль начал сегодняшние торги при небольшой негативной динамике, однако закрывает среду вполне заметным укреплением. Полагаем, что основным фактором в позитивных настроениях рынка стало решение Минфина в феврале оставить продажи валюты в рамках бюджетного правила на довольно ощутимых отметках. В прошлом месяце ЦБ ежедневно продавал рекордный объем валюты - 17,42 млрд рублей в день, а в феврале продажи составят 16,52 млрд рублей в день. Помимо этого, позитивное влияние на котировки рубля может оказывать геополитика. Участники рынка продолжают верить в достижимость скорого прогресса относительно урегулирования украинского конфликта, в частности, положительные результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Американские переговорщики Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Дэниел Дрисколл присутствуют на переговорах с делегациями России и Украины в Абу-Даби, сообщил в среду МИД ОАЭ.

Все они видны на фотографиях, опубликованных министерством с места проведения встречи.

Уиткофф - спецпосланник президента США, Кушнер - бизнесмен, зять американского лидера, Дрисколл - министр армии США. На фото также присутствует главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - американский генерал Алексус Гринкевич.

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться в четверг.

Российскую делегацию, как сообщалось, возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Среди украинских переговорщиков на фото виден, в частности, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 16 января по 5 февраля ежедневный объем продаж составляет 12,8 млрд рублей (в целом - 192,1 млрд рублей), что стало рекордом по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций Минфином в рамках бюджетного правила, превысив 11,4 млрд рублей в день в мае 2020 года.

Сокращение дневного объема продаж в новом месячном периоде связано с разницей в количестве рабочих дней.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день (во II полугодии 2025 года операции корректировались на продажи в размере 8,94 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта 2026 года будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года продает ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,3% с 5,1% в декабре, следует из опроса ЦБ РФ. Прогноз по ВВП РФ на 2026 год сохранен на уровне 1,1% (против роста на 0,9% в 2025 году). Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались неизменными - 14,1% (в 2025 году - 19,2%).

На 2027 год прогноз по инфляции повышен до 4,1% с 4,0%, по средней ставке - вырос до 10,4% с 10,3%, по росту ВВП - остался на уровне 1,7%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики ждут более крепкий рубль в среднесрочной перспективе, чем прогнозировали ранее. Среднегодовой курс доллара, по их прогнозам, в 2026 году ожидается на уровне 85,0 рубля (ранее - 90,3 рубля), в 2027 году - 94,5 рубля (до этого - 97,6 рубля).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году понижены до $50/барр. с $54/барр., на 2027 год - до $56/барр. с $57/барр.

Опрос проводился 30 января - 3 февраля 2026 года. В нем приняли участие 30 экономистов из различных организаций.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий, осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики ЦБ отмечают, что повышение НДС до 22% в отличие от прошлого случая роста этого налога сказалось на ценах преимущественно с начала этого года, а не с конца предыдущего года. В декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы. Тем самым они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году, подчеркивают эксперты.

Рост цен с 1 по 26 января составил 1,91%, что значительно выше темпов инфляции в начале 2019 года (тогда за 26 дней января рост цен составил 1,0%). При этом аналитики считают, что в целом эффект от прямого переноса повышения НДС в цены в 2026 году может быть сопоставим с величиной 2019 года.

По их мнению, инфляции в рамках текущего прогноза ЦБ в 4-5% по итогам 2026 года соответствует устойчивый рост цен в остаток года ниже 4%. "Этому будет способствовать и дезинфляционное влияние нормализации бюджетной политики, в том числе за счет повышения налогов, на совокупный спрос. Подобная картина наблюдалась и в 2019 году, когда происходило предыдущее повышение НДС", - подчеркивают эксперты.

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики, подчеркивается в бюллетене ЦБ.

Ускорение роста цен в России в январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора будет краткосрочным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Инфляция в России по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

"На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - отметил глава государства.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше - мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть, и полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - подчеркнул Путин.

Высокая инфляция, которая сложится в январе, скорее всего, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"За первые три недели января накопленная инфляция составила 1,91%, и можно сказать, что эффект НДС начинает спадать, однако на текущий момент сохраняется повышенная потребительская активность в январе, - пишут эксперты. - На текущий момент инфляция постепенно стабилизируется, при этом стоит отметить, что в недельных данных не полностью учтена индексация тарифов ЖКХ, которая составит 1,7%. Для достижения целевого уровня 4% Банку России может потребоваться существенная дефляция в середине года, как мы наблюдали это в 2025 году".

Прогноз аналитиков инвесткомпании по инфляции на январь 2026 года составляет 1,7% месяц к месяцу. По их мнению, высокая инфляция, которая сложится в январе, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании в связи с опасением, что повышение НДС может запустить новую инфляционную спираль.

Цены на нефть умеренно поднимаются вечером в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на на 0,25%, до $67,47 за баррель. Контракты на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,09%, до $63,25 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения нового витка эскалации в отношениях между США и Ираном.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Эксперты ING отмечают, что исход этих переговоров остается крайне неопределенным. До прояснения ситуации рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск, полагают они.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась в среду относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметках 15,84%, версии на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт и составили 16,33% и 17,26% годовых соответственно.