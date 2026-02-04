Совкомбанк понизил рекомендацию для акций "Ви.ру" до "держать"

Совкомбанк понизил рекомендацию для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

С момента публикации отчета от 26 декабря 2025 года бумаги выросли на 15,6%, и, по оценке эксперта, приблизились к уровню справедливой стоимости.

"Мы сохраняем осторожно позитивный взгляд на акции "ВИ.ру" и оцениваем операционные результаты как ожидаемо хорошие, - отмечает Зорин. - Вместе с тем, с учетом текущей рыночной конъюнктуры, высокого уровня процентных ставок и сохраняющихся рисков, связанных с динамикой оборотного капитала, мы пересматриваем рекомендацию по акциям на "держать".

Исходя из текущего уровня чистого долга, эксперт ожидает, что компания продолжит дивидендные выплаты с коэффициентом распределения свыше 50% прибыли. Зорин также отмечает эффективную работу компании по снижению долговой нагрузки по итогам 2025 года, однако в 2026 году, на взгляд аналитика, условия для сохранения показателей могут стать менее благоприятными.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.