Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Путин: влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным
Ускорение роста цен в России январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Инфляция в России по итогам...
 
Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%
Рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% за счет в первую очередь внутренних драйверов", - сказал он. Рост...
 
Доля некачественного топлива на российских АЗС снизилась до 3-4%
Уровень некачественного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в России понизился до 3,5-4%, сообщил на деловом завтраке в "Российской газете" руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон...
 
04 февраля 2026 года 15:33

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем благодаря планам Минфина лишь слегка снизить в феврале продажу валюты по бюджетному правилу

Москва. 4 февраля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль развернулся вверх на сообщениях, что Минфин РФ в феврале лишь незначительно понижает ежедневные объемы продажи валюты с рекордных максимумов в январе.

В то же время участники рынка находятся в ожидании новостей относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но были перенесены на 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,041 руб., что на 5,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,03 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 13 копеек, до 91,31 руб./EUR1.

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 16 января по 5 февраля ежедневный объем продаж составляет 12,8 млрд рублей (в целом 192,1 млрд рублей), что стало рекордом по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций Минфином в рамках бюджетного правила, превысив 11,4 млрд рублей в день в мае 2020 года.

Сокращение дневного объема продаж в новом месячном периоде связано с разницей в количестве рабочих дней.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день (во II полугодии 2025 года операции корректировались на продажи в размере 8,94 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта 2026 года будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года продает ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине, которые начнутся в Абу-Даби в среду. "Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Касательно времени начала переговоров Песков отметил, что работа начнется в среду, а участники делегаций регулируют время начала переговоров на месте в зависимости от готовности.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыл в Абу-Даби, где ожидается очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию.

Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-62, на котором может находиться российская делегация, прилетел в ОАЭ в ночь на среду.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что они прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации источника, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, а также меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий, осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики ЦБ отмечают, что повышение НДС до 22% в отличие от прошлого случая роста этого налога сказалось на ценах преимущественно с начала этого года, а не с конца предыдущего года. В декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы. Тем самым они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году, подчеркивают эксперты.

Рост цен с 1 по 26 января составил 1,91%, что значительно выше темпов инфляции в начале 2019 года (тогда за 26 дней января рост цен составил 1,0%). При этом аналитики считают, что в целом эффект от прямого переноса повышения НДС в цены в 2026 году может быть сопоставим с величиной 2019 года.

По их мнению, инфляции в рамках текущего прогноза ЦБ в 4-5% по итогам 2026 года соответствует устойчивый рост цен в остаток года ниже 4%. "Этому будет способствовать и дезинфляционное влияние нормализации бюджетной политики, в том числе за счет повышения налогов, на совокупный спрос. Подобная картина наблюдалась и в 2019 году, когда происходило предыдущее повышение НДС", - подчеркивают эксперты.

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Ускорение роста цен в России в январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора будет краткосрочным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Инфляция в России по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

"На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - отметил глава государства.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше - мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть, и полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - подчеркнул Путин.

Высокая инфляция, которая сложится в январе, скорее всего, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"За первые три недели января накопленная инфляция составила 1,91%, и можно сказать, что эффект НДС начинает спадать, однако на текущий момент сохраняется повышенная потребительская активность в январе, - пишут эксперты. - На текущий момент инфляция постепенно стабилизируется, при этом стоит отметить, что в недельных данных не полностью учтена индексация тарифов ЖКХ, которая составит 1,7%. Для достижения целевого уровня 4% Банку России может потребоваться существенная дефляция в середине года, как мы наблюдали это в 2025 году".

Прогноз аналитиков инвесткомпании по инфляции на январь 2026 года составляет 1,7% месяц к месяцу. По их мнению, высокая инфляция, которая сложится в январе, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании в связи с опасением, что повышение НДС может запустить новую инфляционную спираль.

Цены на нефть остаются в легком плюсе днем в среду, но заметно отступили от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,3 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,9%, до $63,25 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена на Brent поднималась до $68,26 за баррель, на WTI - до $64,17 за баррель.

Во вторник контракты на нефть обеих марок выросли в цене более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США и Ираном.

Цены на нефть были бы ниже в отсутствие угрозы вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке, написали аналитики PVM.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу.

Эксперты ING отмечают, что исход этих переговоров остается крайне неопределенным. До прояснения ситуации рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск, полагают они.

Поддержку ценам на нефть в среду оказывают данные по запасам нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск, их представит управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


